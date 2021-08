Gutt knivstukket i Bærum

Hendelsen skjedde på Kadettangen i Sandvika i Bærum. Det skriver politiet på Twitter. De fikk melding om hendelsen klokken 20.57.

– Vi har foreløpig ikke navn på fornærmede eller gjerningspersonen, men fornærmede er en gutt, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

Operasjonsleder opplyser at gutten var bevisst og snakket da han ble kjørt til sykehus. Politiet opplyser lørdag morgen at han er operert, og at tilstanden er stabil.

– Vi vet ikke noe om bakgrunnen for knivstikkingen enda, fortsetter Lie.

Politiet jobber nå med å sikre spor og hente informasjon fra vitner.

Ifølge Budstikka, bidro også en politibåt i søket etter gjerningspersonen. Lokalavisen har også snakket med et vitne som skal ha sett åpne sår i halsen på fornærmede.

– Vi har nå avsluttet det aktive søket i området for å samle alle de foreløpige opplysningene vi har om saken. Deretter fortsetter vi gjennom natten, sier Lie klokken 23.15.

Lørdag morgen leter politiet fortsatt etter gjerningspersonen.

Krimleder Astrid Hasselgård ved Krimininalvakten sier til NTB at ingen er pågrepet i saken.

– Vi har ikke gjort noen pågripelser og har ingen mistenkte. Vi jobber fortsatt med å lese gjennom avhør og prøver å samle informasjon og eventuelle videoopptak, sier Hasselgård.

Politiet ønsker ikke å kommentere noe om omstendighetene rundt knivstikkingen. Heller ikke om gutten som er knivstukket er kjent for politiet fra før.