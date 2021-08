Dropper riksrett mot Cuomo

New Yorks justisminister offentliggjorte i forrige uke resultatet av en uavhengig etterforskning som konkluderte med at Cuomo hadde trakassert elleve kvinner seksuelt.

Men speaker Carl Heastie i delstatsforsamlingen sier at de har fått vite at de ikke kan stille en politiker for riksrett som ikke lenger sitter i sin stilling.

Cuomo kunngjorde tirsdag at han går av som følge av økende press for å gå av eller bli stilt for riksrett. Han trer offisielt tilbake etter to uker.

Heastie sier at justiskomiteen i delstatsforsamlingen har samlet inn nok bevis til at Cuomo trolig kunne vært stilt for riksrett.