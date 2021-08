To røde kort i hatoppgjøret - Valencia seiret i premieren

Valencia 1-0 Getafe

Se Carlos Solers straffespark øverst!

Valencia slo Getafe 1-0 i første ligarunde i LaLiga fredag kveld i et oppgjør som etter hvert har utviklet seg til å bli et skikkelig hatoppgjør i spansk fotball.

Det hele startet i januar 2019, i Copa del Rey-kvartfinalen. Da tok det fullstendig av på overtid på Mestalla.

Nåværende Leeds-spiss Rodrigo scoret to mål for Valencia og fullførte dermed sitt hat trick på overtid, noe som sendte Getafe ut av den spanske cupen på dramatisk vis. Etter kampslutt tok det fullstendig fyr. Spillerne barket sammen og to utvisninger ble gitt.

Fredag kveld, under flomlysene på samme stadion, ble samme tone satt bare 44 sekunder ut i kampen. Valencias Hugo Guillamon taklet høyt med knottene først og fikk direkte rødt kort.

Tross den elendige starten var det likevel Valencia som skulle ta ledelsen. Ti minutter ut i kampen fikk de hvite og svarte straffespark, som Carlos Soler satte iskaldt i mål til 1-0.

Kortene og taklingene fortsatte å florere på Mestalla. Érick Cabaco fikk sitt andre gule kort med kvarteret igjen, men flere mål ble det ikke på Mestalla, tross en helt enormt dobbeltsjanse to minutter på overtid.

Dermed leder Valencia LaLiga før resten av lagene skal i aksjon lørdag, søndag og mandag.

