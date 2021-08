Tabelltipset: Derfor vinner ikke Real Madrid eller Barcelona LaLiga

Se analysen av Atlético Madrid øverst!

Fredag sparkes LaLiga i gang på Mestalla når Valencia tar imot Getafe på den ikoniske arenaen.

TABELLTIPSET: Slik tror TV 2 at LaLiga ender. Foto: TV 2

I den anledning tippet TV 2s fotballeskpert Morten Langli og TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tabellen i den spanske toppdivisjonen.

De er klar i talen: Atlético Madrid forsvarer LaLiga-tittelen.

– Oddsmarkedet har dem plassert bak Real Madrid og Barcelona, men jeg mener det er feil. Jeg har dem øverst, og det er fordi de har det høyeste laveste nivået. Av de tre lagene i toppen har Atlético det høyeste. De vil ta med seg poeng på dager der det lugger litt og Real Madrid og Barcelona vil ryke, sier Langli.

Det er Finstad Berg enig i. Hun har dem «klink på førsteplass» og trekker frem det at de har beholdt sine beste spillere i motsetning til sist de vant ligaen i 2013/14-sesongen. Én av dem som blir værende er keeper Jan Oblak.

– Hvis du tenker på den klassiske keeperoppgaven. Hvis du tenker på hvem som er best i verden til å hindre mål i mot, så mener jeg det er Jan Oblak. Han gir Atlético en enorm trygghet. Han er undervurdert som keeper, sier Finstad Berg.

Langli har også store forventninger til angriperen João Felix kommende sesong.

– Han er 21 år. Vi er litt tidlige ute med å kappe huet av for. Han har det der for at han kan bli en legendarisk Atletico Madrid-spiller. At han har det i seg, det tror jeg.

– Signerer de plutselig Mbappé, så...

Byrival Real Madrid har mistet Sergio Ramos og Raphaël Varane før denne sesongen. TV 2s panel tror Los Blancos ender som nummer to i LaLiga.

– Det er vanskelig å bedømme et stopperpar man ikke har sett sammen før, sier Langli, som tror David Alaba og Eder Militao blir duoen som skal ta opp arven etter Ramos og Varane.

Finstad Berg tror derfor at den defensive midtbanespilleren Casemiro vil spille en særdeles avgjørende rolle for Carlo Ancelottis lag, men heller ikke hun tror tittelen ender opp i den hvite delen av Madrid.

– De er nummer to, sånn ting er nå. Signerer de plutselig Kylian Mbappé før overgangsvinduet stenger, da snakker vi... Sånn de er nå, er de nummer to, sier TV 2s sportskommentator.

– Veldig usikker på Barcelona

Med hovedstadslagene på de to øverste plassene, blir Barcelona plassert som nummer tre på tabelltipset. Katalanerne og

– Han er mål- og assistkonge i en og samme spiller og det er vanskelig å erstatte. Jeg er veldig usikker på hvilket Barcelona vi får se denne sesongen her, sier Finstad Berg.

– Det er et par spillere som kommer til å bli de nye lederne. Frenkie de Jong, for eksempel, han er den perfelte Barcelona-spiller, sier Finstad Berg og sikter til bevegelsesmønster og pasningsnivå.

– Jeg tror han tar over for Busquets denne sesongen som midtbanesjef.

I tillegg trekkes Memphis Depay og Antoine Griezmann frem som spiller som må ta stor plass for at de røde og blå skal ha en god sesong.

– De har jo mange veldig gode spillere. Det blir veldig dårlig stemning fordi Messi forlater klubben på den måten han gjør og det er et sjokk for alle. Det er vel derfor vi plasserer dem som nummer tre, Mina hadde dem som nummer fire. Prosjektet er ekstremt spennende uten Leo Messi, sier Langli.

– Kanskje er det dette Griezmann trenger for å blomstre, sier Finstad Berg om Messis avskjed.

Forventer svensk målshow

Utenom de tre storklubbene har TV 2s LaLiga-panel tro på svensk suksess i årets sesong.

MÅLFARLIG: Alexander Isak. Foto: Ander Gillenea

Alexander Isak hadde en briljant sesong for Real Sociedad forrige sesong og bidro med 16 ligascoringer for de blåhvite. TV 2s panel tror Sveriges landslagsspiss også vil bøtte inn scoringer denne sesongen.

– Jeg tror han bikker 20 mål denne sesongen, sier Finstad Berg.

– Jeg kjøper den, følger Langli opp.

