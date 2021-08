Brentford sjokkerte Arsenal – Ajer markerte seg i debuten

Brentford-Arsenal 2-0

Etter kampen leverer Brentford-manager Thomas Frank en positiv oppdatering om hvorfor Ajer ble byttet ut.

– Det var bare krampe. Han er ikke 100 prosent ennå. Det burde gå bra, sier dansken, ifølge Football London.

Kristoffer Vassbakk Ajer ble kastet rett inn fra start ved første anledning av manager Thomas Frank. 23-åringen ble satt opp til høyre som én av tre midtstoppere, og fikk mye frihet til å bidra i angrep.

Landslagsstopperen kombinerte fint med Bryan Mbeumo ved et par anledninger. Tidlig i kampen med en hælflikk i motstandernes felt, senere med en langpasning som ikke var langt unna å resultere i en assist.

– Et Brentford-angrep som er et godt bilde på hvorfor Thomas Frank har pekt ut Kristoffer Ajer og gjort ham til klubbens dyreste spiller noen gang, 14 millioner pund. Han er ikke utpå her kun for å forsvare eget mål, han er der også for å bidra i det offensive, sa TV 2s Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen.

– En fin debut

Simen Stamsø-Møller ga Rælingen-gutten godkjent.

– Han har vært bra. Han var litt «shaky» i starten, men den var heseblesende. Utover i omgangen spiller han seg ordentlig god og varm i trøyen og blir med fremover, sa TV 2s fotballekspert i pausen.

– Veldig bra. Godkjent debut av Ajer, fulgte han opp.

Etter en knapp time spilt satte den tidligere Start-spilleren seg ned på gresset etter et sammenstøt med Kieran Tierney. Ajer kom seg opp igjen, men gikk av banen ti minutter senere.

– Dette var en fin debut. En litt nervøs åpning, men så synes jeg han spiller seg opp, var dommen fra Jesper Mathisen.

Arteta ekstremt skuffet

Etter kampen stod jubelen i taket i Brentford-leiren. Målscorer Sergi Canós kunne knapt høre hva Sky Sports-reporteren sa i intervjuet etter kampen.

– Dette er utrolig. Jeg har drømt om å score det første målet, og disse folkene fortjener det, sa spanjolen.

– Supporterne var utrolige, for en atmosfære. Jeg er litt målløs. Første gang i øverste divisjon, vi åpner Premier League-sesongen og supporterne kan drømme at vi er nummer én i Premier League. Det er en fantastisk historie, lød det fra manager Thomas Frank.

STOR KVELD: Thomas Frank var i skyene etter å ha slått Arsenal i Brentfords første Premier League-kamp. Foto: Peter Cziborra

Arsenal-manager Mikel Arteta var «ekstremt skuffet».

– Dette var veldig annerledes fra hvordan vi ønsket å starte sesongen, konstaterte Arteta, som også var bekymret over mangelen på farligheter foran motstandernes mål.

Han manglet Alexandre Lacazette og Pierre-Emeric Aubameyang.

– Jeg vil ikke ha unnskyldninger, sa han.

– Vi var ikke gode nok for å slå dem. I de posisjonene må vi være mye mer nådeløse, fortsatte Arsenal-manageren.

– Litt av et øyeblikk

Ajers Brentford yppet seg med Arsenal fra start av. Biene gikk fryktløst til verks, og fikk betalt halvveis i første omgang.

Spanske Sergi Canós, med en fortid i Liverpool, tok et touch innover og satte ballen kontant nærmeste hjørne.

Da tok det naturlig nok av på et fullsatt Brentford Community Stadium.

– Det er glimrende gjort. Feiringen stod i stil, stemningen og alt. Det var litt av et øyeblikk for Brentford, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Mikel Arteta tok grep ved å bytte inn Bukayo Saka etter timen spilt, men lyktes ikke i jakten på en utligning. I stedet fikk «The Gunners» seg en i fleisen. Arsenal glapp i markeringen på et langt innkast, som ledet til at danske Christian Nørgaard enkelt kunne stange ballen i mål.