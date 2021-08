Kun én landsdel får oppholdsvær i helgen

Et lavtrykk fra Skottland kommer til å ødelegge helgen for Sør-Norge. Nord-Norge slipper lavtrykket, men har heller ikke stor grunn til å juble.

Et lavtrykk fra Skottland med mye skyer og regn vil trekke inn over Sør-Norge på lørdag. Dermed kan alle som bor sør for Nordland forberede seg på en helg med dårlig vær.

Varsom.no melder også at det forventes styrtregn i Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag.

I Nord-Norge er tendensen en annen.

– Det blir noen perioder med opphold og sol, kanskje til og med helt skyfritt vær, sier Storm-meteorolog Mariann Aabrekk, og fortsetter:

– Men det blir nok ikke kjempevær likevel, fordi temperaturene vil ligge på 12-15 grader, og det kan til og med også bli frisk bris.

Kjølig

Aabrekk forteller at hele helgen I Sør-Norge vil være preget av det samme lavtrykket, og de samme regnbygene.

Men det kan være at solen noen ganger glimter til sør for Brønnøysund likevel.

– Det er mulig at man får sett solen imellom bygene, så det blir ikke nødvendigvis helsvart, sier meteorologen.

– Siden disse glippene er der, så kan kanskje østlendingene noen ganger få skilte med 20 grader, både på lørdag og søndag.

Det samme kan ikke sies om resten av Sør-Norge.

Vestlandet vil få om lag 15 grader, i Midt-Norge vil temperaturene strekke seg mot 12, 15 i Nordland, 10-12 grader i ytre strøk av Troms og Finnmark, mens det i indre strøk av Troms og Finnmark vil bli mellom 15 og 17 grader.

Nedbør

Varsom.no melder at store mengder nedbør øker faren for jordskred og flom i deler av Sør-Norge. Foreløpig er faren imidlertid satt til gult nivå, som er det nest laveste av fem nivåer.

– Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme, skriver de i farevarselet.

De oppfordrer til at man holder seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring.

I forbindelse med faren for styrtregn skriver varselstjenesten også at det kan være lurt å rense dreneringsveier slik at vannet kan renne unna.

– Man bør være forberedt på at det kan komme mye nedbør på kort tid, understreker også Mariann Aabrekk.