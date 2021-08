Fordømmer russisk utvisning av journalist

Russland utviser en BBC-journalist, melder russisk fjernsyn. BBC kaller utvisningen for et direkte angrep på pressefriheten.

– Utvisningen av Sarah Rainsford er et direkte angrep på pressefriheten som vi fordømmer uten forbehold, sier BBCs toppsjef Tim Davie.

Rainsford har fått beskjed om at hun må forlate Russland innen slutten av august, meldte den russiske statskanalen Rossija 24 fredag. Rainsfords visum utløper i slutten av august, og det vil ikke bli forlenget.

Nyhetsankeret kaller utvisningen en «milepæl» og sier at utvisningen er et svar på hvordan britene behandler russiske journalister. Kilden for nyheten er ikke oppgitt.

Ifølge BBC-sjefen er Rainsford en «usedvanlig og uredd journalist» som har opptrådt uavhengig og gått i dybden når hun har rapportert fra Russland og det tidligere Sovjetunionen.

Utvisningen skjer mens forholdet mellom Storbritannia og Russland er svært anstrengt, og etter at russiske myndigheter i lengre tid har slått hardt ned på opposisjonsgrupper og frie medier.