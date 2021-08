Ancelotti om Ødegaard: – Alt kan endre seg

Real Madrid-manager Carlo Ancelotti (62) møtte fredag kveld pressen før Los Blancos serieåpner mot Alaves til helgen.

TV 2 kunne tidligere fredag erfare at Martin Ødegaard nærmer seg en overgang tilbake til Arsenal og at han ikke vil være med i kamptroppen i La Liga-åpningen.

– Jeg har snakket med Martin Ødegaard, og fortalt ham at på midtbanen er det mye konkurranse. Det er åtte kandidater, sier Ancelotti på pressekonferansen og tilføyer:

– At han ikke skrevet inn til LaLiga ennå er en konsekvens av den samlede situasjonen, og alt kan endre seg frem til 2. september.

Landslagskaptein Martin Ødegaard tilbrakte fjorårets vårsesong i Nord-London, der han noterte seg for to mål to målgivende på 20 opptredener.

Drammenseren har vært tydelig på at han ønsker spilletid og det var også grunnen til at han ønsket et utlån sist sesong. Det får han altså ikke i sesongåpningen i Spania.

Like etter Ancelottis pressekonferanse bekreftet også Arsenal at de har solgt Joe Willock til Newcastle for omtrent 300 millioner kroner. Arsenal-manager Mikel Arteta har også vært klar på at klubben vil hente spillere før overgangsvinduet stenger.