OL-sensasjon med doping-stikk til rival: – Fikk meg til å flire

Italieneren, som sensasjonelt vant 100-meteren i Tokyo, fikk oppmerksomhet av det negative slaget i britisk aviser i kjølvannet av lekene.

Den britiske avisen The Times skrev om at Jacobs' tidligere samarbeidspartner og ernæringsfysiolog, Giacomo Spazzini, var under politietterforskning. Spazzini er mistenkt for blant annet å ha distribuert anabole steroider til sine klienter.

I ettertid har Jacobs uttalt at samarbeidet ble avsluttet idet de fikk høre om anklagene. Han hevder at han ikke bryr seg om oppslagene i britisk presse.

– Situasjonen har ikke påvirket meg så mye, jeg vet hvor mye jeg har ofret og hvor mange slag jeg har tatt for å komme meg hit. I stedet vil jeg nyte det 100 prosent, siteres Jacobs på av Tuttosport, gjengitt av The Guardian.

SENSASJON: Få hadde trodd at Lamont Marcell Jacobs skulle vinne 100-meteren i OL. 26-åringen vant med tiden 9.80. Foto: Jewel Samad

Torsdag kveld ble det kjent at britiske Chijindu Ujah har avgitt en positiv dopingprøve. Ujah var med å løpe Storbritannia til sølv på 4 x 100 meter, på plassen bak Jacobs' Italia, og er midlertidig utestengt for bruk av forbudte stoffer.

Det ble funnet spor av ostarin og S-23 i en prøve Ujah avla mens Tokyo-lekene pågikk. Dette er midler som gir lignende effekt som anabole steroider, skriver NTB.

Hos Jacobs kan man ane skadefryd.

– Etter å ha sett etterforskningen mot Ujah, vil jeg si at det kanskje er bedre (for britene) å se nærmere deres eget hjem før de angriper andre. Det fikk meg til å flire, siteres Jacobs på.

DOPINGTATT: Chijindu Ujah (til venstre) avga en positiv dopingprøve under lekene i Tokyo. Nå kan han og lagkameratene miste sølvmedaljene. Foto: Andrew Boyers

Storbritannia risikerer å bli fratatt sølvmedaljen fra 4 x 100 meter med mindre Ujah kan gi en god forklaring på hvordan han fikk midlene i kroppen, skriver The Guardian. Skulle suspensjonen bli opprettholdt, venter trolig en fire års utestengelse for 27 år gamle Ujah.

Tidligere denne uken snakket også Jacobs om dopinganklagene med italiensk media.

– At jeg har nådd dette punktet, er bare takket være hardt arbeid. De kan skrive hva de vil, sa 26-åringen, ifølge Reuters.