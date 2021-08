Regjeringen vil fortsatt ikke hente flere eks-ansatte fra Afghanistan

Avgjørelsen om ikke å gi opphold til alle afghanerne som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan, er blitt kritisert av tidligere forsvarstopper og politikere fra SV til Fremskrittspartiet.

Norge har blant annet besluttet å evakuere ambassadeansatte fra landet og oppfordrer alle norske borgere til å komme seg ut av Afghanistan. Også afghanere som har vært ansatt ved ambassaden, evakueres.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet gjentar likevel at det ikke er aktuelt å gi flere eks-ansatte opphold i Norge, til tross for at Taliban er på frammarsj, og flere frykter for sin sikkerhet.

– Det er til sammen rundt 360 personer som har fått opphold i Norge, inkludert familiemedlemmer. De som fikk avslag, fikk det av tungtveiende grunner. Det legges derfor ikke opp til nye vurderinger for dem som tidligere har fått avslag, sier Barstad til Dagbladet.

Den argumentasjonen kaller SVs Karin Andersen, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, for lite tillitvekkende.

– I Norge er det nåløyet så trangt nå at det er farlig. Sakene må behandles på nytt, og det kan kun være tungtveiende sikkerhetsgrunner her som kan telle. Å overlate disse menneskene til Taliban nå, kan Norge ikke være bekjent av, sier Andersen til NTB.