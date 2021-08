Natalie (46) er sykkelsportens eneste transkvinne: – Jeg føler meg omsider som et helt menneske

Diskusjonen rundt transpersoner i internasjonal toppidrett blusset opp igjen i sommer da den newzealandske vektløfteren Laurel Hubbard deltok i kvinneklassen i OL i Tokyo.

Natalie van Gogh har vært gjennom mye av det samme som Hubbard.

Den nederlandske syklisten er den eneste transpersonen på et profesjonelt nivå i sykkelsporten, og hun deltar denne uken i Ladies Tour of Norway.

– Helt siden jeg var liten, kanskje ti år gammel, har jeg følt meg annerledes. Jeg spurte meg selv: «Hvorfor ble jeg ikke født som en jente»?, sier van Gogh til TV 2 i det som er hennes første TV-intervju om temaet.

– Jeg har aldri tvilt på beslutningen

Van Gogh gjennomførte en en såkalt kjønnskorrigerende operasjon i 2005, året hun fylte 30.

– Det var ikke like vanlig å skifte kjønn da som det er nå, så det var en lang og vanskelig vei. Også mentalt, for å finne ut hvem jeg egentlig er og akseptere hvem jeg er. Det tok meg langt inn i 20-årene før jeg for alvor aksepterte hvem jeg er. Jeg følte meg omsider som et helt menneske igjen etter operasjonen, forteller hun, og utdyper hvordan årene før operasjonen var:

– Livet mitt gikk jo fremover også før operasjonen, men det føltes ikke riktig. Jeg isolerte meg selv, ble deprimert… Det eneste jeg kunne gjøre for å komme meg ut av den onde spiralen var å ta et steg frem. Og siden jeg tok det steget, bestemte meg og dro til klinikken, har jeg aldri tvilt på om jeg tok riktig beslutning.

Van Gogh har syklet for profflag i kvinneklassen siden 2011-sesongen, og hun sier det stort sett har vært problemfritt å finne sin plass i feltet.

– Ja, i begynnelsen (var det litt prating om meg, journ.anm), men ikke mye i de siste ti årene. I alle fall ikke som jeg har fått med meg! Jeg vet ikke hva som skjer bak ryggen min, men ikke noe jeg har fått med meg. Jeg har alltid følt meg velkommen, sier hun.

– Jeg håper folk tørr å være seg selv

Som den eneste transpersonen som har konkurrert på toppnivå i sykkelsporten, er van Gogh i en unik posisjon.

– Jeg håper jeg kan inspirere andre ved å være her i sykkelfeltet. Jeg håper folk tørr å være seg selv og ikke er redde for å ta et skritt frem. Og folk må heller ikke være redde for å gjøre det de elsker å gjøre. Om folk elsker en spesiell idrett, så er det også en del av identiteten. Sykkel er en del av meg. Jeg er en sporty transkvinne, så jeg ville ikke ha vært meg selv 100 prosent om jeg ikke gjorde det jeg elsker å gjøre, forteller hun engasjert.

Van Gogh har to triumfer på CVen og har tidvis vist seg som en habil spurter, men hun har samtidig aldri vært helt i verdenstoppen.

Nå er hun 46 og jobber deltid i IT-bransjen ved siden av, men hun har ingen umiddelbare planer om å gi seg.

– Svaret på det er at jeg vil fortsette så lenge kroppen og hodet tillater det. Og så lenge jeg har en verdi for laget.

PS! Van Gogh var i brudd på etappe 1 av Ladies Tour of Norway, men kom i mål på 100.plass på etappen som ble vunnet av Kristen Faulkner.