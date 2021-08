Israel planlegger nye bosetninger

Israel planlegger å bygge drøyt 2.200 nye boliger for bosettere i de okkuperte områdene, ifølge israelske medier. Palestinas president Mahmoud Abbas fordømmer planen.

Ifølge Jerusalem Post gikk planen opprinnelig ut på å utvide de ulovlige bosetningene med drøyt 3.600 boliger, men for ikke å provosere president Joe Biden og USA er antallet siden redusert til drøyt 2.200.

Nyheten kom samtidig med at CIA-sjef William J. Burns denne uka besøkte Israel og Palestina.

Israels forsvarsminister Benny Gantz har gitt grønt lys til at man går videre med planen, som skal endelig godkjennes under et møte i den såkalte siviladministrasjonens plankomité tirsdag.

Abbas fordømmer

Palestinas president Mahmoud Abbas fordømmer planen og sier at den strider med USAs helt klare holdning, uttrykt av Biden selv i en telefonsamtale tidligere i år.

Israelske myndigheter ga i fjor tillatelse til bygging av 12.159 boliger i bosetningene, ifølge den israelske fredsorganisasjonen Peace Now.

Nærmere 800.000 israelske bosettere bor i rundt 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Ulovlige

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har gjentatte ganger slått fast at bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten og et hinder for en varig fredsløsning mellom israelere og palestinerne.