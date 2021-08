Norge stenger ambassaden i Kabul

Siste: NATO fortsetter å støtte Afghanistans regjering, og forblir i Kabul.

– Vårt mål er fortsatt å støtte den afghanske regjeringen og sikkerhetsstyrkene så mye som mulig. NATO vil opprettholde vår diplomatiske tilstedeværelse i Kabul, skriver NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg i en uttalelse fredag.

Under en pressekonferanse fredag, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide at den norske ambassaden i Kabul stenges.

– Nedstengingen er midlertidig, og vi kommer til å gjenåpne ambassaden så fort situasjonen tillater det, sier Søreide.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret de siste månedene, og frykten til UD er å havne i en situasjon der det ikke lenger er mulig å evakuere.

– Alle ansatte på ambassaden evakueres nå ut av landet. Det gjelder også lokalt ansatte afghanere med nærmeste familie i Norge som ønsker det, sier Søreide.

Raskere enn forventet

På spørsmål fra TV 2 om dette betyr at NATOs oppdrag i Afghanistan har vært en fiasko, uttalte Søreide at evakueringen er en erkjennelse om at forverringen rundt sikkerhetssituasjonen i landet går raskere enn det som var forventet.

– Vi forventet at dette kom til å bli komplisert etter hvert når de internasjonale styrkene trakk seg ut. Men det har gått raskere og det er mer omfattende enn vi hadde forutsett.

Av sikkerhetshensyn ønsket ikke Søreide å gå inn på hvor mange som nå evakueres, eller hvordan evakueringen vil foregå.

Har erobret 18 provinshovedsteder

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret de siste månedene, og Taliban har erobret 18 provinshovedsteder etter NATOs tilbaketrekking. Gruppen står nå bare 50 kilometer unna Kabul, og det har vært flere dødelige angrep i den afghanske hovedstaden.

Fredag er det også krisemøte i NATO om situasjonen, og ifølge kilder nyhetsbyrået AFP har snakket med, er temaet for møtet evakuering av personell fra Afghanistan.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har nærmere 250.000 sivile flyktet fra kampene siden mai, og 80 prosent av dem er kvinner og barn.

– Ti nordmenn er drept i Afghanistan siden 2001, har det vært verdt det?

– Innsatsen vi har gjort har vært verdt det. Fordi vi har bidratt til at Afghanistan ikke har blitt en frihavn for internasjonal terrorisme. Men hvert liv vi har mistet er ett for mye. Jeg skulle gjerne vært de menneskelivene tapt foruten, sier Søreide.

– Blir det en frihavn for internasjonal terrorisme hvis Taliban overtar?

– Det vil tiden gjenstå å se. Det er klart det er en veldig krevende situasjon nå med at Taliban stadig tar over flere provinshovedsteder, og veldig mange steder ikke opplever spesielt mye motstand heller.

Fredag falt Lashkar Gah i Helmand-provinsen, Qalat i Zabul-provinsen, Tirin Kot i Uruzgan-provinsen og Pul-e Alam i Logar-provinsen. Sistnevnte by ligger bare 70 kilometer fra hovedstaden Kabul. Det melder BBC.

Norske statsborgere fra Afghanistan vil ikke bli evakuert. Dette fordi norske myndigheter over tid har oppfordret nordmenn til å ikke reise til Afghanistan, og å forlate landet.

Flere stenger

Bare minutter før pressekonferansen kunne Danmarks utenriksminister, Jeppe Kofod, opplyse om at samtlige ansatte på den Danske ambassaden evakueres, og at ambassaden stenges midlertidig.

Også Tyskland og Finland evakuerer ambassadeansatte i Kabul fredag.

Sverige stenger ikke sin ambassade, men har besluttet å begrense antall ansatte ved landets ambassade i Kabul, opplyser utenriksminister Ann Linde.

Storbritannias statsminister Boris Johnson lover Afghanistan full støtte etter et krisemøte i London fredag, skriver AFP.

Johnson viser til at Storbritannia er medlem av FNs sikkerhetsråd og dypt engasjert i regionens strategiske framtid.

– Det vi må gjøre nå, er å ikke snu ryggen til Afghanistan, men å arbeide med våre partnere og sikre at regjeringen i Kabul ikke tillater at landet igjen blir et arnested for terror, sier Johnson.

Også FN følger utviklingen i Afghanistan nøye, ifølge Reuters.

– Vi ser an situasjonen time for time. Vi flytter noen ansatte til Kabul, men det er ikke aktuelt å evakuere ansatte fra landet, sier Stephane Dujarric, talsperson for FN.

Tidligere har Taliban-krigere også tatt kontroll over Afghanistans nest største, og tredje største by, Kandahar og Herat.

Kan falle innen 90 dager

En time før pressekonferansen til UD skrev Afghanistankomiteen (NAC) i en pressemelding at norske myndigheter burde stille krav til Taliban om garanti for sikkerheten til alle som jobber for norske, afghanske og internasjonale bistands- og humanitære organisasjoner.

– Det siste året har vi erfart at det er mulig å gå i dialog med Taliban lokalt, og sikre tilgang for våre ansatte og drifte programmer innen utdanning, helse og matsikkerhet, skriver generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth i pressemeldingen.

Amerikansk etterretning har advart om at hovedstaden Kabul kan falle innen 90 dager.

USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. De siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år.