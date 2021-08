– Vil aldri klare å legge det bak meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Olaf Tufte tror aldri at han vil komme over skuffelsen i Tokyo, og nå starter serien som viser veien til de olympiske lekene.

Olaf Tufte er fra før dobbelt olympisk mester i roing, men da karrieren skulle avsluttes i Tokyo OL gikk det ikke helt etter planen. Sammen med lagkameratene i en dobbeltfirer rodde de inn til niendeplass.

Vel tilbake på Tufte gård utenfor Horten jobber Olaf Tufte fortsatt med å komme over skuffelsen.

– Jeg tror aldri at jeg vil klare å legge det bak meg. Sånn er det når man ikke når det målet som man har satt seg, og man samtidig har satt en deadline på at det ikke blir noe mer. Det blir ikke et nytt forsøk, sier han til God kveld Norge.

Han har to OL gull og to VM gull i singlesculler, men de prestasjonene klarer han ikke å fokusere på nå.

– For meg så handler det om den siste prestasjonen du gjorde, og den neste som du skal gjøre. Jeg skjønner at jeg har gjort det «helt alright» tidligere, men for meg handler det om den jobben jeg gjorde nå, og den var ikke bra nok, forklarer Tufte.

SKUFFELSE: Olaf Tufte (t.h.) trøster Oscar Helvig etter konkurransen for dobbelfirere på roarenaen Sea Forest Park i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Kona merker forskjell

Ved siden av han sitter kona Aina. Hun må erkjenne at det er bedre å få Olaf hjem etter at han har levert gode resultater.

– Ja, så ærlig må vi være. Det kjenner begge på. Det er ikke bare godt humør, han er mer stille og grubler mye mer. Vi får bare surre oss gjennom denne perioden, med noen gode dager og noen dårlige. Det er uansett alltid godt å få han hjem, smiler Aina.

Hun syntes det var tungt å sitte i Norge mens tårene trillet i Tokyo.

– Det er aldri godt. Da syntes jeg at jeg var veldig langt unna. Det var veldig trist å måtte være hjemme, og ekstra trist når han er lei seg. Så det påvirker, det gjør det.

Men selv om det er litt tungt rett i etterkant så er ikke idrett en grunn til å svartmale helt.

– Vi kommer nok over det. Idrett spiller egentlig en forferdelig liten rolle, men akkurat der og da så er det alt. I det store bilder så betyr det egentlig ingenting, slår Olaf fast.

Fremover så skal Olaf blant annet bruke tiden på brygging av øl. Bli med inn i det nye bryggeriet og hør mer om lidenskapen øverst i saken.

PREMIRE: I dag er serien "Tufte" tilgjengelig på TV 2 Play. Foto: TV 2

Har dokumentert veien til OL

Men som om det ikke var vanskelig nok å komme over Tokyo OL fra før, så har serien «Tufte» premiere på TV 2 Play i dag. I serien får vi følge livet til Olaf tett, både privat på gården og på trening med gutta.

– Hvordan blir det å se dette med fasiten i hånd?

– Det er litt kjipern. Man får se mye av den innsatsen vi har lagt ned, og hva det har betydd underveis. Det er på godt og vondt. Det er mye følelser, forklarer Olaf, og fortsetter:

– Det er alt som foregår her på gården, også er det jo tre andre menn pluss trener i den båten. Alle vil lykkes, aller har meninger og engasjement. Med en god avslutning så hadde det vært morsomt å se på det. Men alle har lært masse underveis, og i det store bildet så er kanskje det det viktigste igjen.

Krever av alle rundt seg

Olaf sier at seerne vil få et innblikk i hvordan livet til en del smågale idrettsutøvere er, og hvordan en familie på høygir fungerer.

– Jeg tror man får se engasjementet og hva det betyr for meg å prestere. Ikke bare i konkurranser, men hver eneste dag. Jobben skal gjøres hver dag, det finnes ingen unnskyldninger. Jeg krever av de jeg ror sammen med, jeg krever av familien min, og det er jeg helt ærlig på, sier Olaf.

GÅRDSHUND: Olaf krever av alle på gården, også hunden. Foto: TV 2

– Jeg sa til gutta i båten at dere kommer til å hate meg underveis, målet mitt er at dere tar meg i hånda til slutt og sier takk for turen i Tokyo. At jeg var så hard som jeg var for at vi skulle lykkes. Nå bomma vi litt på den, men jeg tror de har skjønt hva det går i å være en olympier.

Kona Aina synes ikke det har vært noe problem med kameraer på gården, men er mer bekymret for barna.

– Det har gått overraskende lett. Jeg glemmer at dem er der, og vi har jo hatt media rundt oss hele veien. Men barna er jo i en litt sårbar alder. Kanskje spesielt dattera vår Mie. De er litt mer skjøre i forhold til dårlige tilbakemeldinger, men vi har snakket oss mye gjennom det og forberedt oss så godt vi kan, forklarer Aina.

«Tufte» ser du nå på TV 2 Play eller mandag til onsdag kl. 22:30 på TV 2 Zebra.