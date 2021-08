Gi idiotene en ny sjanse!

Skrytepaven skal fortelle deg alt om sin fantastiske ferie og Bedreviteren ivrer etter å belære deg nye ting.

Mens Gratispassasjeren fortsetter å gjøre ingenting.

En av de store utfordringene på enhver arbeidsplass er hvordan du skal håndtere «de andre».

De som ikke er som deg.

De fleste velger den enkle løsningen: Vi unngår dem og gjør alt for å slippe å samarbeide med alle som er irriterende.

Akkurat som i ferien. Om sommeren velger vi (stort sett) hvem vi vil være sammen med. Vi har det mest gøy med mennesker vi liker. Vi oppsøker ikke irriterende folk og annerledeshet i ferieukene.

Derfor blir overgangen til jobblivet brå for mange. Enda verre blir det hvis du må rive deg løs fra hjemmekontoret og reise tilbake til den fysiske arbeidsplassen etter mange måneder med fri fra idiotene på jobben.

Løsningen blir at vi beskytter oss selv ved å unngå dem som irriterer oss. Vi unngår å samarbeide og tenker at arbeidsplassen hadde vært et bedre sted å være hvis flere var litt mer like meg.

Konfliktsky sjef

Problemet handler alltid om «de andre». De som ikke er som deg og meg.

I ferien møtte jeg en venn som gruet seg til å starte på jobb igjen fordi han jobber sammen med «et par idioter».

Jeg lyttet og lot ham tømme seg. Det viste seg at det ikke bare var kollegene som var problemet, men også en del kunder som var håpløse. I tillegg til en konfliktsky sjef.

Jeg overhørte også et par av telefonsamtalene han hadde fra bryggekanten med noen favorittkolleger og kunne ikke unngå å bli overrasket over hvordan han pratet om alt som var gærent.

Etter å ha hørt noen av samtalene, tillot jeg meg å pirke litt forsiktig borti holdningene hans.

Ettersom han vet hva jeg jobber med, ble min agenda fort avslørt. Derfor tillot jeg meg å være mer direkte.

Paddeflat

Utfordret ham på om det egentlig er greit i hans yrke å irritere seg over både kunder og kolleger.

Om det ikke faktisk er en profesjonsetisk utfordring. Men også løsningene hans, nemlig baksnakke og holde seg unna «idiotene». Om det er oppførsel på et modenhetsnivå som han egentlig vil vedkjenne seg.

Min venn la seg paddeflat – og sånn er det gjerne. De fleste av oss vet innerst inne at vi må samarbeide, bidra til psykologisk trygghet, akseptere alle som de er og bla-bla-bla.

Men hvorfor gjør vi ikke da noe med det?

Hvorfor gjør vi ikke mer for å finne ut hvordan våre motsatte kolleger virker?

Hvilke nøkler må jeg bruke for å låse dem opp?

Fordi det kreves mye av oss. Det kreves en evne til å se seg selv utenfra også. Hvordan virker jeg på de jeg jobber sammen med?

Ekstreme rettighetskulturer

Ettersom vi selv ikke klarer å løse problemet, overlater vi det ofte til ledelsen på arbeidsplassen. Min kompis nevnte også den løsningen, men innså at den konfliktskye sjefen aldri kom til å gjøre noe med problemene.

Mange medarbeidere mener faktisk at det er lederens ansvar å rydde opp, men det er det ikke.

Der tar de feil. Det er nemlig et delt ansvar. Både leder og medarbeider har ansvar for dette sammen.

Det hviler altså et stort individuelt ansvar på medarbeideren.

Det er det dessverre mange som ikke tar alvorlig og i stedet dyrker ekstreme rettighetskulturer med uheldige utslag.

Dundrer på med arbeidsmiljølov og arbeidsgivers plikt til å sørge for at ingen skal utsettes for psykiske belastninger på jobb.

Og en irriterende kollega eller fem er da virkelig en psykisk belastning som ledelsen må ta det hele og fulle ansvar for? Det er tross alt ledelsen som har ansatt de vanskelige kollegene!

Koseklubb

Resultatet er frustrerte medarbeidere som holder seg unna sine irriterende og «motsatte kolleger».

De holder seg til dem de liker. På den måten skjermer de seg for følelsesmessige reaksjoner og gjør det behagelig for seg selv. Men det er faktisk i strid med hva arbeidsplassen forventer av oss.

En arbeidsgiver betaler for optimalt samarbeid slik at varer og tjenester blir best mulig. En arbeidsgiver lønner ikke folk for å være del av en koseklubb hvor vi gjør det behagelig for oss selv og kun jobber med medlemmene i vår egen «fanklubb».

Arbeidsgiver forventer og fortjener at vi løfter blikket og nærmer oss dem vi liker minst. Først da fyller arbeidstageren hele arbeidsinstruksen. Ingen arbeidsgiver vil akseptere at du holder deg unna bedreviteren, møteplageren eller skrytepaven fordi de irriterer deg.

Et arbeidsmiljø er noe vi skaper sammen. Vi har alle våre styrker, overslag og allergier som lekker ut i arbeidsmiljøet – om vi vil eller ikke. Vi skylder våre kollegaer - og arbeidsgiver, med jevne mellomrom å ta en titt i speilet og spørre: Hvordan kan vi få til dette sammen – til tross for våre irriterende ulikheter? Hva skal være mitt bidrag?

Holdninger er noe du kan bestemme deg for. Å tåle at andre er skrudd ulikt sammen fra deg selv er noe vi bør trene på. Det ansvaret har vi sammen.

Lykke til på første arbeidsdag etter ferien!

