Dansk Folkepartis nestleder dømt til fengsel

Messerschmidt er tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk, blant annet i forbindelse med en falsk kontrakt med Color Hotel Skagen.

Ifølge tiltalen mottok Messerschmidt i 2014 og 2015 urettmessig rundt 100.000 kroner fra EU, til dekning av utgifter til EU-konferanser som aldri fant sted.

Påtalemyndigheten mener å ha ført bevis for at pengene derimot gikk til å dekke utgifter i forbindelse med gruppemøter i Dansk Folkeparti.

Messerschmidt har nektet straffskyld og sa i retten at han ikke visste at han skrev under på en falsk kontrakt med hotellet.

Aktor Andreas Myllerup Laursen påpekte at DFs nestleder opp gjennom årene har gitt en rekke ulike forklaringer på hva som egentlig skjedde i forbindelse med de påståtte EU-konferansene.

Messerschmidts forsvarer nektet for at hans klient hadde noe motiv, og han sa også at en fellende dom vil dømme politikeren ut av det danske Folketinget.

Forsvareren sier i retten fredag at Messerschmitt anker dommen.