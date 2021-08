Vil revolusjonere flybransjen med el-sjøfly: – Ikke science fiction

Tenk deg at du skal fra Bergen til Odda, men istedenfor å kjøre tre timer med bil, border du et el-sjøfly i sentrum med plass til ni passasjerer og ankommer bygda 20 min senere.

Det er dette som er grunntanken til gründerne i det bergensbaserte selskapet Elfly Group.

– Vi har lyst til å gjøre noe som er bra for luftfarten, bra for planeten, og bra for utviklingen av næringslivet i Norge, sier administrerende direktør Eric Lithun.

Siden 2018 har selskapet jobbet med et konsept for miljøvennlige og hel-elektriske sjøfly på kortdistanse. Tanken er at fly-konseptet skal ligne mer på Uber eller et hurtigtog, enn et tradisjonelt flytilbud.

– Visjonen vår er å ha 20 sertifiserte el-sjøfly som betjener vestlandskysten innen 2030. Da kan vi fly mellom de forskjellige tettstedene i 250 km/t, og gjøre unna turene på under en time, sier Lithun.

DRONE: Slik ser det ut når gründerne tester miniatyr-versjonen av el-sjøflyet. Dette gjøres for å teste konstruksjonen. Foto: Elfly Group.

Ett fortrinn

Det er mange aktører i ulike land som utforsker el-fly-mulighetene nå. Utviklingen har skutt fart fordi mange leter etter miljøvennlige løsninger i luftfarten.

I dag står den globale flytrafikken for rundt 2,3 prosent av alle CO2-utslipp.

Lithun merker at det er stor internasjonal interesse for el-fly, og sier bergensgründerne har ett fortrinn som han mener gir dem bedre sjanser til å lykkes.

– Den satte industrien ser på hva de har i dag, og forsøker å lage fly med 100 seter som skal fly lange strekk. Jeg tror heller man må starte i det små, slik man gjorde med el-bilene Think og Buddy. Deretter kan man vokse, sier direktøren.

– Så dere justerer rett og slett ned ambisjonene?

– Vi forsøker å få ambisjonene og de fysiske mulighetene til å være på samme sted. Jeg er teknologipositivist, så jeg vet at batteriteknologien blir bedre. Får vi sertifisert dette flyet og bygget det fra bunnen av for batteridrift, så vet vi at det kan fly både en og to timer om noen år.

NULLUTSLIPP: Internasjonalt er det mange aktører som nå utforsker mulighetene innenfor miljøvennlig luftfart. Det mest nærliggende er flyruter over korte distanser. Foto: Johannes Eisele

– En illusjon

Det tar vanligvis ti år å få sertifisert et fly som skal drive passasjertransport. Lithun vet at mange får rekkeviddeangst bare av tanken på å reise med et hel-elektrisk og nyutviklet fly.

Til dem har han én melding.

– Det er en illusjon at vanlige fly tar av med fulle tanker. De flyr med nok fuel til turen de skal på, på grunn av vekten. Et elektrisk fly har samme vekten uansett om batteriene er fulle eller tomme, så slik sett vil jeg påstå at dette er sikrere.

– I tillegg er det sjøfly vi lager. Derfor vil jeg tørre å hevde at vi sannsynligvis vil ha muligheten til å nødlande hele tiden, sier Lithun.

REALISTISK: – Vi er ikke avhengige av å vente på at noen skal finne opp teknologien vi trenger for å realisere prosjektet, sier adm. dir. Eric Lithun i Elfly Group. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Batterier

– Men er batteriteknologien god nok til kommersiell transport med el-fly?

– Ja, det hevder jeg. Alt handler om hvor langt man vil strekke det. Vi har ingen elementer av science fiction i vår konstruksjon, og alt er gjennomførbart med dagens teknologi. Og så vet vi at batteriteknologien blir to-tre prosent bedre hvert år, så da vet vi at vi kommer til å lykkes i fremtiden, sier Lithun.

Mandag kveld markerte selskapet en ny milepæl, med avduking av et fungerende el-fly i miniatyr, i forbindelse med Arendalsuken.

– Vi tester flyet i droneutgave for å se hvordan konstruksjonen vår funker, og hvordan den er på vannet. Denne er vi stolt av, sier han.

Spent, men usikker

Fly-analytiker og NHH-professor Frode Steen sier han er overbevist om at elektrifisering av luftfarten er fremtiden.

– Spesielt på korte distanser. Dette er noe flybransjen er opptatt av, for problematikken med utslipp blir stadig viktigere, sier Steen.

Han synes prosjektet til bergensgründerne er spennende, men sier han er svært usikker på om el-fly i storskala kommer til å ha sitt utspring i her til lands.

– Norge er et utrolig dyrt land å bygge og gjøre ting fra. Ingeniør-lønningene her er heller ikke spesielt lave, ettersom vi er et høy-inntektsland. Derfor tenker jeg at jo mer man kan sette ut av denne typen arbeid, jo bedre må det være, sier analytikeren.

TRO: NHH-professor og mangeårig fly-analytiker Frode Steen mener det er særlig ett hinder bergensgründerne må forsere. Foto: Juliane Kravik

Dyr prosess

Elfly Group har enn så lenge ingen store investorer i ryggen. Både Lithun og Steen sier det trengs ganske mange millioner for å få et flyselskap på vingene.

– Tror du det fins investorer som vil satse på prosjekter som det vi ser her?

– Flybransjen har veldig spesielle investorer. Vi ser gang på gang at folk er villige til å kaste inn penger, og det så vi senest med restruktureringen av Norwegian. All den tid man tror at dette er fremtiden for korte flyruter, så kan det godt tenkes at det fins folk som er villige til å bruke penger på dette, ja, sier Steen.

Vil bruke maritim kompetanse

Lithun sier han vet at Norge ikke har tradisjoner for masseproduksjon, og at produksjon av flymaskiner ikke er noe vi har tradisjon for her til lands.

– Men vi er gode på å produsere kvalitet i Norge. Vi skal lykkes fordi vi skal bygge på norsk maritim kompetanse, og tenke nytt rundt hvordan pengene flyter i flybransjen. Det er ingen som driver med elektriske sjøfly, og derfor tror jeg dette er vår unike og smarte lille mulighet i Norge. Vi kan det maritime, sier han.

Fly-konstruksjonen er utformet etter «flying boat»-prinsippet, der man bruker selve skroget til å lande på vannet fremfor to flottører slik tradisjonelle sjøfly har.

En annen fordel er at fravær av drivstoffmotor gjør det mulig å bygge flyet helt tett, slik at man unngår innsug av saltvann og tæring.

– Og hva har du å si til de som mener dette bare er en drøm som ikke vil bli realisert?

– At noen må tørre å forsøke, eller så skjer det ingenting. Jeg tenker at vi av og til bare må «gønne på», for det er noe vi gjør litt for lite av i Norge. Det er ingenting urealiserbart i dette, for ellers hadde jeg ikke investert penger og tid i det, sier direktøren.