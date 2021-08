Nå er det guttas tur!

Mer enn hver tredje tenåringsgutt leste ikke en eneste bok i 2020. Gutter leser stadig færre bøker.

Når vi vet at det er direkte sammenheng mellom leseferdigheter og andre skoleferdigheter, er det lett å se at dette kan gi dramatiske følger for guttene videre i livet.

Guttas lesevaner og leselyst har vært en varslet katastrofe i mange år. Mens jentene blir flinkere og flinkere, går det den motsatte veien for mange gutter.

Frafallet fra skolen er nesten dobbelt så høyt blant gutter som blant jenter. Vi må ta tak i dette før det er for sent.

Viktigheten av å lese handler om mer enn å fordype seg i bøkenes spennende verdener. Det handler også om mer enn det å bli skoleflink.

Det å lære seg å lese godt gir grunnlag for å kunne tenke selv, stille kritiske spørsmål, og vite om det du leser er sannhet eller «fake news». Det gir deg også muligheten til å beherske vårt eget språk bedre, og dermed kommunisere bedre med andre mennesker.

Derfor er lesing og leselyst en grunnmur for all annen læring, og helt avgjørende basiskunnskap også i sosiale sammenhenger. Helt uavhengig av om man skal ta en mastergrad, eller skal arbeide praktisk i det senere liv.

Gjennom arbeidet med unge menn vet vi at de ofte sliter med å uttrykke seg. For noen har dette sammenheng med at de aldri har lært å sette ord på sine ubehagelige følelser.

Tyr til vold

Dette kombinert med et svakt ordforråd kan ofte føre til at disse unge mennene tyr til vold. Et viktig voldsforebyggende tiltak vil derfor være å utvikle gutters ordforråd gjennom å styrke deres leseegenskaper.

Vi kan ikke utdanne en nasjon med flinke jenter og hvor guttene faller fra. Det er selvsagt mest synd på de som ikke får basiskunnskapen som lesing er.

Men også for oss som nasjon er det et tap vi ikke har råd til. Vi er en liten nasjon som trenger at alle de menneskene som bor her kan få realisere sitt potensiale og bli den beste versjonen av seg selv.

Det blir for dumt dersom halvparten av kunnskapsbasen vår faller bort fordi de ikke er gitt grunnleggende leseferdigheter.

Foreldre må ta ansvar

Forskjellene mellom guttenes og jentenes lesevaner og leselyst starter allerede fra de er små, når vi som foreldre begynner å lese for dem.

Det er flere jenteforeldre som leser for døtrene sine, enn gutteforeldre.

Allerede da er vi med på å skape forskjellene som blir tydeligere og tydeligere jo eldre barna blir.

Å tenke at lesing er noe skolen og barnehagen skal drive med, er å fraskrive seg et stort ansvar som foreldre.

Det er vi foreldre som må legge grunnlaget gjennom å lese for og med barna fra de er små – uansett om de er gutter eller jenter.

Vi må være litt mindre ivrige etter å skru på Ipad og spill, og litt mer villige til å dele en fin lesestund med de små håpefulle.

Stimulere

Og selv etter at barna er kommet i skolealder, så kan vi ikke tenke at det er tilstrekkelig lesing på skolen.

Vi må selv motivere dem til å fortsette med lesing, stimulere leselysten, og sørge for at barna har noe de synes er interessant å lese.

Særlig viktig er det for guttene. Vi vet at gutter helst leser sakprosa. Vi vet også at altfor mange bokcover er tilpasset jenter som målgruppe.

Det betyr at vi som bransje må gå i oss selv, og vurdere hvilke tiltak vi kan gjøre for å treffe guttene bedre med bøkene vi gir ut. Gutter må få historier å kjenne seg igjen i og som de vil lese!

De må stå fremst i bokhyllene på biblioteket, på utstilling i bokhandlene, og vi må bli bedre til å skape litteratur som treffer guttene.

Vi kan verken som foreldre, skole, bransje eller politikere sitte og se på at den pedagogiske grunnmuren for halvparten av barna våre forvitrer fordi de ikke har leselyst og leseevne.

Vi må ta tak i dette nå – nå er det guttas tur.

