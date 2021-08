Solskjær: – Varane-overgangen ikke 100 prosent klar ennå

Se Manchester United – Leeds United lørdag fra kl. 12.30

Franskmannen Raphaël Varane ble hentet fra Real Madrid for drøye 450 millioner norske kroner tidligere i sommer, men er fremdeles ikke formelt klar for Manchester United.

Se hvor TV 2s eksperter tipper Manchester United på tabellen øverst!

På pressekonferansen før oppgjøret mot Leeds kom Ole Gunnar Solskjær med siste nytt om franskmannens overgang.

– Han kommer ikke til å være involvert i kampen mot Leeds, sa Solskjær da han møtte pressen, ifølge Manchester Evening News.

– Varane har ikke trent med oss. Ting tar tid. Avtalen er ikke 100 prosent fullført enda. Han vil ikke være med på lørdag fordi han ikke har trent med oss. Det største hinderet var karantenen og isolasjonen etter at han ankom England. Det vil bli fullført snart, sa Solskjær videre.

Sancho klar

En som definitivt kommer til å være involvert mot Leeds er stjernekjøpet Jadon Sancho, som ble hentet til Old Trafford fra Dortmund for omlag 900 millioner kroner tidligere i sommer.

– Jadon kommer åpenbart til å være involvert. Han har hatt en god uke, men ble syk etter ferien sin. Han ser nå skarpere ut enn det jeg forventet. Men om han kommer til å starte eller ikke, kan jeg foreløpig ikke si, opplyste nordmannen.

Igjen fikk Solskjær spørsmål om Pogbas fremtid.

– Han er United-spiller og har ett år igjen av sin kontrakt. Det har vært skrevet og snakket så mye om ham, men i hver samtale jeg har hatt med Paul så har han vært positiv. Han vet hva han vil. Men det vil alltid være sånn med Paul, han er en magnet for media, svarte United-sjefen.

Fornøyd med sesongoppkjøringen

Solskjær varslet han er godt fornøyd med sesongforberedelsene, til tross for at enkelte spillere i troppen ble rammet av koronaviruset under oppkjøringen.

– Vi har hatt en god sesongoppkjøring. De siste ukene har vært veldig gode, etter at hele troppen ble samlet igjen. Selv om vi fremdeles mangler noen spillere på grunn av skader og på grunn av covid-19, så har vi selvtilliten i orden før kampen på lørdag, sa han.

Fansen krever nå troféer til Old Trafford etter flere år med pokaltørke. Solskjær er fullstendig klar over presset som venter kommende sesong.

– Vi har press på oss foran hver sesong. Men vi må få en god start. Denne klubben handler om pokaler, god fotball, og vi må fortsette å utvikle oss. Laget er sultne, og vi har gjort gode ting på overgangsmarkedet. Men de første kampene er alltid litt usikre med tanke på hvor vi står, konkluderte han.

– Er dere klare til å kjempe om tittelen denne sesongen?

– Vi har gradvis tettet avstanden. Men vi må gjennomføre en veldig, veldig god sesong. Vi ønsker å komme til april og mai og være med i tittelkampen, bekreftet Solskjær.