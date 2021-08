Høyrepolitikk baner vei for fattigkassa

Høyres Tina Bru har helt rett: Arbeiderpartiet vil ha gratis SFO for førsteklassingene og lavere pris for alle.

Det er noe sjeldent frimodig over Tina Brus nylige angrep på Arbeiderpartiets politikk, når hun insinuerer at den blå høyrepolitikken er bedre egnet til å utjevne forskjeller mellom folk i Norge.

Frimodig på alle de gale måtene. I tillegg stemmer det ikke med fakta. For det første har Høyre til gode å i det hele tatt innrømme at økende forskjeller er et problem i Norge.

Når Statsminister Solberg blir utfordret på dette, er det stadige gjentakelser om at «forskjellene er små i Norge» som kommer fra den kanten.

Responsen er avslørende, og tyder ikke akkurat på at Høyre har reelle ambisjoner om å ta tak i en av våre største samfunnsutfordringer.

Tvert imot. Med et slikt utgangspunkt blir de politiske løsningene selvsagt deretter. For det andre baserer hele resonnementet til Bru seg på at Arbeiderpartiet bruker for mye penger på sosiale og utjevnende tiltak for alle.

Løfte de på bunnen

Denne gangen er det vår tydelige prioritering av gratis SFO for førsteklassingene og lavere pris for alle, som er gjenstand for Brus harme.

Brus innvending ser ut til å være at Arbeiderpartiet ikke «målretter» (eller behovsprøver, som vi også kan kalle det) tiltakene mot de fattigste familiene. Med «målretting» og behovsprøving skal nemlig Høyre løfte de på bunnen, hevdes det.

Dette avdekker en helt grunnleggende ideologisk forskjell mellom oss og høyresida: Der vi i Arbeiderpartiet ønsker en sterk universell velferdsstat, med brede og gode velferdstjenester for alle i samfunnet vårt, er høyresidas politiske prosjekt preget av nettopp behovsprøving.

I praksis legger dette opp til forskjellssamfunnet, der de med de laveste inntektene i stadig større grad får behov for særordninger, mens de på toppen rykker fra.

The American Way

Med andre ord: høyresida forfekter veldedighet The American Way, ikke solidaritet, som vi i Arbeiderpartiet står for. Vi må som samfunn aldri tillate oss å forveksle almisser med solidaritet.

Kanskje er det nettopp USA statsminister Solberg sammenligner Norge med, når hun igjen og igjen påstår at forskjellene i Norge er små.

Det kan jeg til dels gi Høyre rett i; heldigvis har vi ikke nådd nivået av ulikhet som vi ser i USA. Enda.

For samtidig er virkeligheten slik: parallelt med at Norge har stått midt i den verste økonomiske krisen siden 2. verdenskrig, har vi satt ny rekord i antall steinrike.

Bare det siste året har Norge fått 21 nye milliardærer. For et land som identifiserer seg med små forskjeller og store muligheter er det forstemmende, særlig hvis de ikke skal betale skatt som alle andre.

Derfor har den siste ukas debatt om formuesskatten vært avslørende. Den har nok en gang avdekket at skatteviljen blant noen av Norges absolutt rikeste er lav – for å si det mildt.

Skatteviljen

Høyres egen fiskeriminister, Odd Emil Ingebrigtsen, mener til og med at formuesskatten er stigmatiserende for de rike. Sjelden har jeg sett Høyre få høyere puls enn når de forsvarer sine søkkrike venner.

Det er alvor i dette. For når vi legger til grunn det vi vet om skatteviljen til Norges absolutt rikeste i dag – tenk hva som skjer med skatteviljen deres dersom oppsiden med velferdsstaten kun skal tilfalle bunnen av fordelinga, slik Høyre vil?

Og tenk hva som skjer med skatteviljen til alle andre hvis de med mest skal bidra med lite eller ingenting?

Arbeiderpartiet vil ha gratis SFO for førsteklassingene og lavere pris for alle, for at alle barn skal kunne delta i lek, læring og fellesskap etter skoletid.

Høyreregjeringen har innført en behovsprøvd ordning som gir noen få familier med aller dårligst råd lavere SFO-pris, men gjør ingenting for vanlige familier som opplever at SFO-regningen bare øker og øker.

At Tina Bru og Høyre vil ha særordninger og fattigkasse for de med de laveste inntektene, får stå for deres regning. Arbeiderpartiet vil alltid kjempe for en sterk, universell velferdsstat.

Det er det beste bolverket mot økende forskjeller i samfunnet.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no