– Er det én mann som kan stoppe Haaland, så er det Van Dijk

I en alder av 21 år har Erling Braut Haaland allerede plaget og herjet med noen av verdens beste midtstoppere.

Sist sesong var forsvarsgiganter som Ruben Dias og Dayot Upamecano blant «ofrene» for nordmannens voldsomme tempo og fysikk, der begge ble liggende igjen på gresset etter dueller med Haaland (se duellene i videoen øverst i saken).

Om to uker står Haaland ansikt til ansikt med mannen mange regner som verdens beste midtstopper de siste par årene, i hvert fall før han pådro seg en alvorlig kneskade i fjor høst: Virgil van Dijk.

I fjor ble Dortmund-spissen spurt av France Football om hva slags type forsvarsspillere han hatet å møte.

– Van Dijk. Han er så god. Han er sterk, rask og har alle ferdigheter. En utrolig spiller, lød attesten fra Haaland.

MØTTE VEGGEN: Erling Braut Haaland fikk merke styrken og tempoet til van Dijk i Champions League i 2019. Men to år senere kan styrkeforholdet være snudd på hodet. Foto: Kerstin Joensson

De to har møttes tidligere i Champions League, da Haaland var 19 år og spilte i RB Salzburg. Etter et 3-4-tap på Anfield, der nordmannen kom inn som innbytter og scoret, ble returoppgjøret i Østerrike en thriller der vinneren avanserte fra gruppa.

Auraen er svekket

Allerede etter 20 sekunder fikk Haaland en slik gjennombruddspasning han elsker, og der han i de aller fleste tilfeller kommer alene med keeper.

Men denne gangen kom Van Dijk til unnsetning. Haaland ble frarøvet ballen og stupte i bakken. Liverpool vant til slutt kampen 2-0.

To år senere er Erling Braut Haaland blitt enda mer kraftfull og raskere, mens Van Dijk har vært ute av spill i 10 måneder. Hvordan ville en tilsvarende duell fortonet seg på Ullevaal om to uker?

TILBAKE: Virgil van Dijk gjorde comeback mot Norwich i helga. Foto: Peter Cziborra

– Jevnere nå?

– Det tror jeg absolutt. Virgil van Dijk har vært anerkjent som verdens beste midtstopper, men har vært ute lenge. Da er det vanskelig å komme tilbake på samme nivå. Han gikk rett inn på Liverpool-laget mot Norwich, som tyder på at han er fit. Men den auraen han har, den selvfølgelige måten han spiser spisser som Braut Haaland på, den er det ikke sikkert at han har på plass når vi kommer til september måned, mener TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Og legger til:

– En 50/50 løpsduell har jeg til gode å se Haaland tape. Men er det én mann som er i stand til å stoppe ham, så er det van Dijk. Men han har vært ute i 10 måneder. han er ikke den han var før han ble skadd på Goodison Park.

Mens van Dijk leverte en helt ålreit prestasjon mot Norwich i Premier League-comebacket, herjet Braut Haaland vilt mot Eintracht Frankfurt med to mål og tre målgivende.

– Haaland har befestet posisjonen som verdens heteste spiss, og den råeste goalgetteren. Det snakkes mye om Kane i England, men Braut er «talk of the town», altså. Han er så rå. Men på landslaget har vi ikke sett mye til ham, så ærlige må vi være, sier Alsaker.

MÅ FÅ MER UT AV HAALAND: Erling Braut Haaland har bare scoret i én av fem kamper under Ståle Solbakken. Foto: Geir Olsen

Må knekke Haaland-koden

Sju mål på 12 landskamper er riktignok en finfin statistikk, med et hattrick mot Romania og to mål mot Nord-Irland som høydepunktene.

Men under Ståle Solbakken har Haaland kun scoret mot Luxembourg, og gått målløs av banen mot Gibraltar, Tyrkia, Montenegro og Hellas.

– Dette er nøkkelen for Ståle: hvordan få Haaland til å skinne med flagget på brystet. Det er det som skiller et landslag som blir nummer 3 i kvaliken fra et lag som tar steget inn i mesterskap. Vi må sørge for at verdens beste spiss kommer til målsjanser. Det har vært mangelvare med landslaget så langt under Ståle, sier Alsaker.

Ståle til Tyskland

Og landslagssjefen tar garantert problemet på alvor. I dag flyr han til Tyskland, både for å snakke ansikt til ansikt med sin største stjerne, og for å se ham i supercupfinalen mot Bayern München fra tribuneplass.

ENORM SESONGSTART: Erling Braut Haaland tok imot hyllesten fra Den Gule Veggen etter fem målpoeng mot Eintracht Frankfurt. Foto: Ina Fassbender

– Erling så veldig fin ut (i helga). Det så ut som han har hatt en god sommer. Jeg drar til Tyskland tirsdag og ser supercupfinalen, og så stikker jeg innom Dortmund før jeg traver videre, sånn at vi får best mulig oversikt til troppen tas ut neste tirsdag, sier Solbakken.

– Det blir et møte ansikt til ansikt?

– Ja, det blir starten. Så får vi se om jeg kommer meg videre og får møtt flere. Det kommer an på situasjonen, sier han.

Om superduellen van Dijk vs Haaland har Solbakken følgende tanker:

– Det blir sikkert noen voldsomme dueller, det, men nå er det Norge mot Nederland. Det er det kjedelige svaret her. Erling kan sikkert takle de duellene med bravur. Men det kan være like bra å løpe mot Daley Blind eller en annen stopper, for å si det slik, sier han og smiler.

– Hvordan synes du van Dijk så ut mot Norwich?

– Han så trygg, solid og komfortabel ut. Men når du har vært ute så lenge, vil du alltid bruke litt tid enten du heter van Dijk eller noe annet. Det er uansett en klassespiller. Og Nederland får en helt annen ro og blir et helt annet lag med ham på banen, enn det du så i EM hvor Nederland kanskje hadde litt å gå på i samhandlingen i de bakre rekker, sier Solbakken.