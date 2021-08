Utelukker ikke å selge lettkledde bilder for veldedighet: – Litt som «Fuck for Forest»

Sophie Elise Isachsen (26), Emma Ellingsen (19), Eveline Karlsen (29) og Iselin Guttormsen (34) har alle forskjellige meninger om den omdiskuterte sosiale medier-tjenesten Onlyfans.

I videovinduet øverst i saken uttaler samtlige seg om OnlyFans.

OnlyFans har skapt mye engasjement i norsk presse den siste tiden, blant annet fordi mange deler innhold som går under kategoriene nakenbilder og porno.

UTTALER SEG: Guttormsen (nummer to fra venstre), Isachsen (nummer fire fra venstre), Karlsen og Ellingsen forteller hva de tenker om Onlyfans. Foto: Tv 2/Espen Solli

Utelukker det ikke

Sophie Elise Isachsen deler mange lettkledde bilder på Instagram, og har ikke noe særlig negativt å si om nettsiden.

– Helt ærlig, så føler jeg at jeg har for mye å gjøre til å bry meg om det, sier hun lattermildt.

Dette er Onlyfans OnlyFans er en sosial nettplattform, grunnlagt i 2016.

Kjendiser, influensere og andre innholdsskapere kan publisere bilder og innhold som kun er tilgjengelig for betalende abonnenter.

Prisen for et abonnement bestemmes av brukeren selv.

Betalende kan også kjøpe personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.

Flere bruker tjenesten til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og seksualisert innhold.

Hun spøker og sier hun «har vært dum og lagt ut lettkledde bilder gratis», og at det er en dårlig businessidé.

– Jeg har absolutt vurdert å få OnlyFans, mange ganger frem og tilbake. Siden jeg ikke trenger å tjene penger på det, kunne jeg kanskje gitt pengene til veldedighet eller noe sånn. Det kunne jeg absolutt gjort.

Deretter sammenligner hun «nudes for charity» med «Fuck for Forest». Fuck for Forest ble for alvor kjent da to medlemmer hadde sex under Quart-festivalen i 2004, i en slags protest rundt tilstanden til verdens regnskoger.

FUCK FOR FOREST: Tommy Hol Ellingsen og Leona Johansson representerte organisasjonen Fuck for forest og hadde sex på scenen under bandet Cumshots konsert på Quart-festivalen. Paret ble kalt ut på scenen av Cumshots frontmann, Kristopher Schau. Foto: Heiko Junge / NTB

Sexolog med spørsmål

Iselinn Gutormsen, som har utdannelse innen sexologi, forstår begge sider av debatten rundt OnlyFans.

– Jeg forstår de som argumenterer for OnlyFans, som sier: «Jeg blir jo seksualisert uansett, jeg kan like godt tjene penger på det», sier hun, og fortsetter:

– Men det er forskjell på det du legger ut på Instagram og OnlyFans. På OnlyFans er mye regelrett porno. Jeg skjønner argumentet om at mange føler de tar eierskap til egen kropp, og sier: «Girl power! Det er jeg som bestemmer». Men hvem er det egentlig som bestemmer? Hadde du lagt ut bilder av «punanien» din om du ikke fikk betalt?

– Vanskelig

Emma Ellingsen syns det er vanskelig å uttale seg om Onlyfans-debatten.

– Det er en kontroversiell ting. Jeg syns det er litt vanskelig. Jeg tenker at man ikke skal gjøre noe som påvirker andre negativt, sier hun.

Eveline Karlsen bruker kraftutrykk når hun beskriver det å selge bilder av seg selv for penger.

– Det er jo helt sykt! Altså, det er ikke så mye mer å si enn det. OnlyFans har bare kommet ut av det blå, og plutselig blitt noe som hvem som helst kan slenge seg med på, uten å tenke seg om to ganger. Jeg er ikke der selv, for å si det sånn.