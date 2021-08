Her er gravide Lisbeth kun to meter fra å bli skutt av elgjegere

Gravide Lisbeth Bach Sørensen var på vei for å advare det hun trodde var NRK-ansatte om at det var en elg utenfor bygget. Så smalt det.

Det var 6. juni og Snadderfestival i Kristiansund, og en elg hadde forvillet seg inn i sentrum, og plassert seg utenfor bygget hvor skobutikken A. Næsje ligger.

Lisbeth Bach Sørensen, som jobber i skobutikken, ble tilsendt en video av at elgen hadde stått rett utenfor butikken, og gikk opp trappen til utgangen for å se om den fortsatt stod der.

SJOKK: Lisbeth Bach Sørensen var farlig nær å bli skutt. Foto: privat

– Da jeg så at den fortsatt var der, ringte jeg til politiet, som sa at Viltnemnda allerede var på vei. Jeg ba dem om å sende nemnda ned for å prate med oss først, fordi det var mye som skjedde i byen den dagen, og folk reagerer jo ulikt på skudd, sier Bach Sørensen til TV 2.

Politiet oppfordret henne til å stole på nemnda.

– Så da går jeg opp trappa igjen og ser at det står noen som er kledd i refleksvester utenfor.

Bach Sørensen forteller at hun ser dårlig, og at hun trodde de reflekskledde personene var NRK-ansatte som hadde tatt med seg kameraer for å dekke begivenheten.

De reflekskledde skikkelsene viste seg imidlertid å være fra Viltnemnda, og kameraene var ikke kameraer, men våpen.

– Plutselig avfyrte de to skudd mot elgen, som da stod halvveis foran døra, og halvveis foran en tynn vegg. Den ene kulen gikk gjennom veggen, og endret heldigvis retning slik at den ikke gikk rett inn i heisdøren.

– Om noen hadde kommet ut av heisen da, så ville de bare ha vært noen centimeter fra å bli truffet, forteller hun.

Det var Tidens Krav som først omtalte saken.

Anmeldte saken

– Jeg fikk jo sjokk. Så da gikk jeg ut til de to elgjegerne og spurte hva de egentlig holdt på med, sier Bach Sørensen.

– Da lo de bare av meg, og sa at det ikke var mulig at kula kunne ha gått gjennom veggen. Da jeg sa at det var nettopp det som hadde skjedd, så var det ikke slik at de beklaget, men de spurte heller om jeg ville ha elgkjøtt, sier hun videre.

Hun forteller at jegerne ikke hadde gjennomgått bygget for å forsikre seg om at det ikke var noen inne.

Den påfølgende mandagen dro Sørensen til politiet for å anmelde saken, som anbefalte dem å ta det med Kristiansund kommune.

Kristiansand kommune har avsluttet avtale med jegeren som skjøt. De anmeldte ham også, men har senere trukket tilbake anmeldelsen.

Den andre jegeren har selv sagt opp sin avtale med kommunen.

Les kommunens svar lenger ned i saken.

– De er veldig fortvilet

Jegernes advokat, Randi Spydevold, sier at jegerne i ettertid har beklaget hendelsen overfor Bach Sørensen.

– De er veldig fortvilet over det som har skjedd, og de bagatelliserer på ingen måte hennes reaksjon, sier Spydevold til TV 2.

Advokaten sier også at bygget hovedsakelig er i betong, men at kulen gikk rett gjennom en del bestående av lecablokk, dekket av en fiberplate «som ser ut som mur».

Jegerne mener imidlertid at de var nødt til å skyte elgen der og da.

– Det var festival, og sentrum var fullt av folk. Politiet kom ikke. I dette parkeringsområdet hadde elgen én utgang, nemlig gjennom en folkemengde som stod å så på. Jegerne ropte at de måtte flytte seg, noe de ikke gjorde.

– Min klient hadde to valg. Skyte, eller å risikere å la denne elgen på 300 kilo, som kan løpe i 50-60 kilometer i timen, løpe mot folkemengden.

Hun forteller også at jegerne kommer til å saksøke kommunen for å ha brutt med arbeidsgiveransvaret.

Anmeldte politiet

Jegerne har også anmeldt politiet for tjenesteforsømmelse.

De mener nemlig at politiet burde ha vært på stedet for å rydde unna folkemengdene, idet elgen skulle avlives.

– De anmelder fordi politiet ikke kom som de pleier å gjøre når det skal skytes med skarpt, sier advokat Spydevold.

Saken ble ifølge Spydevold anmeldt 9. august.

– Om det er slik at det foreligger en anmeldelse hos Spesialenheten for politisaker, da må spørsmål i konkret sak på dette tidspunktet gå dit. Etter at spesialenheten har foretatt sine undersøkelser og det foreligger en avgjørelse, da kan eventuelt politidistriktet komme med en uttale, sier kommunikasjonsrådgiver i Møre og Romsdal politidistrikt, Eli Anne Tvergrov, til TV 2.

Spesialenheten sier imidlertid til TV 2 at de ikke finner saken i sine systemer, noe som sannsynligvis skyldes at arbeidet med den ikke har begynt ennå.

Trakk anmeldelsen

Kommunalsjef i Kristiansund kommune, Kjell Inge Mathisen, bekrefter til TV 2 at kommunen er kjent med at politiet har startet etterforskning av saken, til tross for at de har trukket sin anmeldelse av jegeren.

– Vi valgte å trekke den fordi vi ser at saken har flere sider, og fordi vi mener at politiet burde ha vært mer aktivt til stede, sier han.

Han sier også at Spydevold «har nevnt» at jegerne vil gå til sak om brudd på arbeidsgiveransvaret, men understreker at kommunen og jegerne hadde inngått en oppdragsavtale, og ikke et ansettelsesforhold.

– Vil det bli mulig for jegeren å kunne inngå nye avtaler med Kristiansund kommune?

– Slik saken står nå, så er det utelukket. Det er fordi vi mener at det har skjedd en feil i henhold til inngått avtale.