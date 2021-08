Eksadvokat dømt til elleve års fengsel for drapsavtale

Den tidligere advokaten, Amir Mirmotahari, er i lagmannsretten dømt til elleve års fengsel for å ha avtalt drap på en tidligere klient. Han anker dommen.

Den enstemmige dommen fra Borgarting lagmannsrett på elleve års fengsel var ett år mer enn dommen Mirmotahari fikk i tingretten, skriver NTB.

I 2019 ble Mirmotahari dømt til 10 års fengsel i Oslo tingrett, for å ha inngått en drapsavtale på en tidligere klient.

Dommen ble anket og saken var oppe til behandling i Borgarting lagmannsrett i våres.

Lagmannsretten skjerper dermed dommen fra tingretten.

En av 44-åringens forsvarere, advokat Bernt Heiberg, sier til NTB at dommen vil bli anket.

– Vi gjennomgår dommen nå. Mirmotahari er dypt uenig i lagmannsrettens bevisvurdering og rettsanvendelse. Han fastholder at han er uskyldig, sier Heiberg

– Har misbrukt tilliten grovt

Eksadvokaten er også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

– Det var skjerpende at flere av forholdene var begått i egenskap av offentlig oppnevnt forsvarer. Tiltalte hadde misbrukt tilliten grovt, og sterke allmennpreventive hensyn tilsa en streng reaksjon, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Det er ennå ikke kjent hvordan Mirmotahari, som tidligere har nektet skyld i de fleste tiltalepunktene, stiller seg til lagmannsrettens dom.

44-åringen er også dømt til å betale 250.000 kroner i sakskostnader.

Ville kidnappe kvinne

Bakgrunnen for straffesaken mot Mirmotahari er en større avsløring publisert i VG. Avisen avslørte at advokaten hadde bedt en torpedo om å kidnappe en fornærmet kvinne i en voldtektssak, der han var forsvarer.

I et opptak av denne samtalen kom det frem at Mirmotahari ville holde kvinnen unna rettssaken, slik at voldtektssaken ble henlagt.

Mirmotahari avviklet advokatvirksomheten og ble pågrepet av politiet samme dag som VG kom med sin avsløring.