TV 2 erfarer: Ødegaard på vei tilbake til Arsenal

Real Madrid og Arsenal forhandler akkurat nå om en overgang for Martin Ødegaard.

London-klubben ønsker å kjøpe nordmannen, ifølge opplysninger til TV 2. Ødegaard vil etter det TV 2 erfarer heller ikke være en del av Real Madrid-troppen som åpner La Liga borte mot Alaves lørdag kveld.

Dette for at Madrid-klubben ikke ønsker å risikere en skade på sitt salgsobjekt.

Forrige sesong var drammenseren på lån til London-klubben. Da noterte han seg for totalt 20 kamper, to mål og to målgivende pasninger.