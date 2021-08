Politiet starter etterforskning etter fest på Brann stadion

Politiet har startet etterforskning etter å ha mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med en fest på Brann stadion natt til tirsdag.

Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold.

Det skriver politiet i en pressemelding fredag.

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke kommentere innholdet i pressemeldingen fra politiet. Det vil komme en uttalelse når vi får mer oversikt, skriver klubbens mediesjef, Thomas Brakstad, i en SMS til TV 2.

Han legger til at klubben skal samarbeide med politiet før de kommer med en uttalelse i media.

Politiet opplyser at de av hensyn til etterforskningen og de involverte partene ikke vil gi noen ytterligere detaljer om saken per nå.

Advokat Beate Hamre bistår én av partene i saken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Bistandsadvokat Beate Hamre bekrefter overfor TV 2 at hun representerer en kvinnelig part i saken.

– Av hensyn til klienten og etterforskningen kan jeg ikke kommentere noe slik saken står nå, sier Hamre.

Det er bergenspolitiets seksjon for vold og sedelighet som skal etterforske saken.

– Vi har mottatt informasjon og selv skaffet oss informasjon. På bakgrunn av det vi har fått vite har vi konkludert med at det er grunnlag for å starte etterforskning for å finne ut om det har skjedd noe straffbart eller ikke, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til TV 2.

Han sier at politiet etterforsker om det har skjedd et seksuelt overgrep eller ikke. Fløysand bekrefter at det er en kvinne som er fornærmet i saken, og at én mann har status som mistenkt. Ingen er så langt pågrepet i saken.

– Vi har hatt dialog med fornærmede. Vi har også dialog med Brann og innhenter informasjon fra personer i klubben, sier Fløysand, som ikke vil si mer om hvilke etterforskningsskritt og undersøkelser som er gjennomført.

Onsdag ble det kjent at tolv Brann-spillere festet til langt på natt og drakk alkohol på Brann Stadion. Klubbledelsen var tidlig ute med å si at dette er et brudd på klubbens regler.

Ifølge Bergens Tidende har en eller flere spillere i klubben bekreftet overfor ledelsen å ha hatt seksuell omgang med kvinnelige gjester på Brann Stadion, blant annet ved garderobefasilitetene.

Branns daglige leder, Vibeke Johannessen har ikke besvart TV 2s henvendelse fredag.

– Vi føler oss ganske overbevist om at spillerne har gitt oss all informasjon om det som har hendt. Det er blitt spredt mange rykter, men de detaljene vi har fått fra spillerne blir mellom oss og dem, sa sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen til TV 2 etter torsdagens trening.

Saken oppdateres!