Venter med å innføre hele trinn 4

I forkant av en pressekonferanse fredag ettermiddag kunngjorde helsemyndighetene at de har rådet regjeringen til å ikke innføre hele trinn 4 i gjenåpningsplanen.

Regjeringen følger det rådet.

Helseminister Bent Høie (H) sier på pressekonferansen at flere må vaksineres før de kan åpne mer opp.

De ønsker ikke å iverksette trinn 4 i gjenåpningsplanen før tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om første dose.

FJERDE BØLGE: Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier de har laget en modelleringsrapport om hvordan situasjonen blir fremover. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi åpner mer når folk er beskyttet. Det betyr tre uker fra i dag, sier Høie.

De avventer dermed med videre gjenåpning bortsett fra på to områder: Skolene kan åpne på grønt nivå og studenter får unntak fra avstandskravet under undervisningen.

Full gjenåpning er aktuelt en uke etter at alle over 18 år har fått tilbud om andre dose, som vil si fra midten av september.

Store deler av trinn 4 utsatt

Fjerde bølge

– Vi ser starten på en fjerde bølge. Jeg vet at det skaper bekymring hos mange, sier Høie.

En fjerde bølge vil ikke være like farlig som tidligere bølger, sier Høie. Han sier at antallet sykehusinnlegger har økt, men at det fortsatt er på et lavt nivå.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier at de forventer en økning av dødsfall og intensivinnleggelser.

– Vi tror det er svært liten sannsynlighet at epidemien blir som ved tidligere smittebølger, men det forutsetter at vaksineringen fortsetter raskt som nå, sier Stoltenberg.

16- og 17-åringer kan få vaksinetilbud

Vaksine til barn

Høie sier at regjeringen framskynder beslutningen om å vaksinere barn. I utgangspunktet var planen å fatte en beslutning i september.

– Vi framskynder den endelige beslutningen om vi skal vaksinere 16- og 7-åringer. Avgjørelsen vil komme denne måneden, sier Høie.

Dersom de får vaksine, er det viktig at beslutningen blir tatt på en måte som gir tillit og trygghet til barna og deres foreldre, sier Høie.

Stoltenberg i FHI sier at de også framskynder sin vurdering av om at barn mellom 12 og 15 skal få tilbud om vaksine.

Åpner mer opp ved neste trinn

Høie varsler også at de kommer til fjerne innreiseregler for enkelte personer når de innfører trinn 4.

– Vi varsler nå at fra trinn 4 vil vi åpne for innreise for besteforeldre og kjæreste og tilsvarende fra tredje land, sier Høie.

Høie oppfordrer folk til å vaksinere seg, og at det er mulig å ta vaksine, selv om man tidligere har takket nei.

Høsten

Helseministeren sier at selv om man er fullvaksinert, kan man risikere å bli syk.

– Vaksinene virker ikke 100 prosent. Derfor kan også fullvaksinerte oppleve å bli syk, sier han.

Høie sier at med den kunnskapen de har i dag, kommer ikke helsetjenesten til å bli overbelastet ved høy vaksinasjonsgrad i Norge i høst.

Han understreker imidlertid at viruset har overrasket oss før, og at det kan skje igjen.

– Den største x-faktoren er at pandemien raser ut i verden. Det betyr at viruset beveger seg gjennom mange mennesker, og nye varianter kan oppstå. Det kan bety at det blir nye tiltak, sier Høie.