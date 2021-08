Råder å ikke innføre trinn 4 - bortsett fra på ett punkt

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at universiteter og høgskoler kan åpne for normal drift og skoler på grønt nivå fra semesterstart.

De skriver i sin anbefaling til regjeringen at kommunene må ut fra den lokale smittesituasjonen selv vurdere om det er forsvarlig å åpne skolene på grønt nivå.



Helsedirektoratet og FHI anbefaler imidlertid regjeringen vurdere å utsette ytterligere innføring av det øvrige innholdet i trinn 4.

Frykter en fjerde bølge

Om regjeringen velger å følge anbefalingene til helsemyndighetene, blir klart på en pressekonferanse klokka 12.30.

– Landet kan være i begynnelsen av en fjerde bølge med økende smittetall. Dersom hele trinn 4 gjennomføres nå, kan det ventes ytterligere smittespredning og risikoen for at man pånytt må innføre nye nasjonale tiltak øker, skriver helsemyndighetene.

– En epidemi ute av kontroll kan gi betydelig sykdomsbyrde ettersom det fortsatt er en del uvaksinerte middelaldrende, eldre og syke, og vaksinasjon ikke beskytter 100 % mot alvorlig sykdom, skriver de videre.

Anbefaler strenge innreiseregler

Helsemyndighetene mener at kommunene fortsatt må ha beredskap for testing, isolering, smittesporing og karantene slik at utbrudd og bringes under kontroll.

Direktoratet anbefaler ut fra en helhetsvurdering at det heller ikke gjøres lettelser i innreiserestriksjoner nå.

– Vi bør fortsatt ha beredskap for å håndtere et verstefallscenario. Det er vanskeligere å bygge beredskapen opp enn ned, skriver de.

Helsedirektoratet skriver i sin anbefaling at importsmitte utgjør fortsatt et betydelig problem.

Direktoratet støtter ikke FHIs anbefaling om at innreiserestriksjoner bør kunne fjernes og at man kan åpne for alle innreisende når ca. 80 % av befolkningen over 18 år har fått første vaksinedose.