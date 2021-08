– Gir selvfølelsen en boost

Den 33 år gamle kvinnen ble sittende mye hjemme da hun ble permittert fra jobben på et utested i Oslo. Da valgte hun å bruke tiden på å selge bilder og videoer med seksuelt innhold på nettstedet OnlyFans.

– Det var litt skummelt først. Man er alltid litt bekymret for andres reaksjoner, ikke sant? Det med å bli dømt av andre. Men så kjente jeg på det. Hvis jeg synes dette er gøy, og jeg får utløp for min eksibisjonistiske side, så skal ingen fortelle meg hva jeg skal gjøre, sier kvinnen som bruker nicket Kitty Lynx på nettstedet.

Kvinnene som tjener penger på å vise kroppen sin på nettstedet, kan ta imot ønsker fra kunder mot ekstra betaling. Kitty Lynx forteller at hun har helt klare grenser for hva hun er villig til å gjøre, og at de som ikke respekterer det, blir blokkert.

Selvfølelsen får en boost

– Man må være trygg på seg selv og bestemme seg på forhånd hvor grensene skal gå. Mange har nok problemer med det, men dette kommer ikke til å forsvinne, så da må vi som samfunn finne ut av hvordan ting fungerer med grenser, og hvordan ting skal fungere med samtykke.

33-åringen tror mange jenter får en positiv opplevelse og en bekreftelse på at de er attraktive ved å være på OnlyFans, og at dette kan være en motivasjon for mange.

– Det kan gi selvfølelsen en boost. Kanskje man er litt usikker på kroppen sin, og da får en ny type bekreftelse. For min egen del, når jeg ser disse bildene, så har jeg blitt mer glad i kroppen min og aksepterer den på en annen måte. For unge jenter kan dette være en positiv ting, mener hun.

Hun poengterer at erotikk og seksualitet alltid har vært gjenstand for etterspørsel, og at det som skjer nå er det samme, den eneste forskjellen er at det er digitalt. Hun ser lite som er galt med det.

Influencere kan friste barn

– På lengre sikt så håper jeg jo at samfunnet blir mer frisinnet, og at vi blir mindre dømmende mot hverandre. Om tjue år kommer vi til å se helt annerledes på dette enn vi gjør nå.

VIL BLI AKSEPTERT: Kitty Lynx tror dette blir normalt med tid. Foto: Rune Blekken / TV 2

Likevel ser hun uheldige sider ved virksomheten, spesielt når det kommer til den påvirkningen influencere med mange følgere kan han på barn og unge, når de samtidig er på OnlyFans.

– Influencere med en stor følgerskare av barn og unge som snakker om hvor mye penger de tjener, og at dette er så lett. Det blir en falsk ide om hvordan det funker, det er ikke et realistisk bilde i det hele tatt, sier hun.

Det at bloggere, influencere, og deltakere i realityprogrammer hopper på OnlyFans-bølgen er noe om også bekymrer Håvard Bakken i Fagutvalget for influencermarkedsføring.

KAN FRISTE BARN: Håvard Kvernaas Bakken sekretariatsleder FIM Foto: Kim Jarle Johansen

– Disse har ofte stor påvirkningskraft på unge jenter. Og med den kraften de har, kan de påvirke disse igjen til å bli nysgjerrig på OnlyFans. Og det er jo uheldig, slik vi ser det, sier Bakken.

Kitty Lynx vil advare unge jenter mot å hoppe på bølgen uten å tenke seg grundig om.

Usunn seksualitet et folkehelseproblem

– Jeg tror mange vil bli skuffa. Hvis de ikke har tatt et grundig gjennomtenkt valg, så går du kanskje på akkord med dine egne grenser, din egen kropp og hva du synes er greit. Det må mer til enn at du bare vil tjene penger på det. Hvis du gjør det bare for å tjene penger, da kan det være farlig, sier 33-åringen i leiligheten sin på vestkanten i Oslo.

IKKE ONLYFANS SOM ER PROBLEMET: Assisterende daglig leder ved Sex og Samfunn, Tore Follestad. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tore Holte Follestad i for senteret for seksuell helse, Sex og samfunn, mener oppmerksomheten heller burde rettes mot alle de som trenger å bruker penger på jentene på OnlyFans som erstatning for et sunt syn på kropp og seksualitet.

– Jeg tenker at et voksent menneske som vil promotere seg på nettet, om det er fordi man er god til å lage mat, er kunstner eller vil selge seksuell tjenester, så er det opp til hver enkelt. Hvis noen har behov for å se andre nakne, så vil noen tilby å vise seg nakne. Hvis noen synes OnlyFans er et problem, så bør vi heller rette fokus mot de som er villige til å bruke penger på denne tjenesten. Det er et langt større folkehelseproblem at vi ikke snakker naturlig om kropp og seksualitet, sier Follestad.