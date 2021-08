Eminems «ukjente» datter står frem som ikke-binær: – Kall meg Stevie

Det var i 2005 at Eminem, eller Marshall Mathers som er hans egentlige navn, juridisk adopterte datteren til hans eks-kone Kim Scott. Datteren har siden gått under navnet Whitney Scott Mathers, men ønsker nå å bli kalt «Stevie».

Det annonserte hun selv i en video på TikTok, samtidig som hun fortalte følgerne sine at hun er ikke-binær. Det vil si at hun verken ser på seg selv som mann eller kvinne.

– Se at jeg blir mer komfortabel med meg selv. Jeg vokser og endrer meg for alltid, skriver hun under en video som tar oss gjennom endringen.

TIKTOK: Stevie er aktiv på det sosiale mediet. Foto: skjermdump

Mottar støtte

Posten ble likt av søsteren Hailie som er Eminems eneste biologiske datter. I kommentarfeltet mottar hun stort sett hyllest.

«Du er så vakker uansett hva du foretrekker. Jeg elsker at du er lykkeligere nå, jeg vet ikke selv hva jeg er», skriver en.

«Det krever så mye mot å gjøre dette. Du er en fantastisk person», skriver en annen.

En person lurer på hvorfor hun valgte Stevie, og til det svarer hun:

– Jeg brukte lang tid å å velge et navn som jeg følte meg komfortabel med, og det første navnet jeg følte meg komfortabel med var Stevie!

Stevie kaller seg «St0nedc0w» på TikTok, og forrige helg la hun ut en video hvor hun skriver at hun fikk vite om sin biologiske far via sin bestemor, og at Eminem selv ikke hadde fortalt henne om han. Rapperen har ikke kommentert dette.

Rusmisbruk og skilsmisser

Stevie ble født kort tid etter morens første skilsmisse fra Eminem, og han adorerte henne fordi faren, Eric Hatter, slet med rusavhengighet og var ofte på kant med loven. Selv om Eminem skal ha vært svært frustrert over at ekskona ble gravid med en annen mann, ville han sørge for at hun vokste opp i et stabilt miljø. Hennes biologiske far døde av overdose i 2019.

Eminem og Kim Scott giftet seg igjen i 2006, men han søkte om skilsmisse samme år. Scott slet med stoffmisbruk, og i et intervju med Rolling Stone forklarte rapperen hvordan han snakket med barna om det.

– Du kan aldri la et barn føle at det er hennes feil det som skjer. Du må bare la henne få vite at mamma har et problem, hun er syk, og det er ikke fordi hun ikke elsker deg. Frem til hun blir bedre så har du pappa. Jeg er her, sa Eminem til magasinet.