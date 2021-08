Flere må mikse vaksine: – Minst like god effekt

Norge får 1 million flere vaksinedoser fra Moderna om to uker.

Leveringen er så stor at mange kommuner som tidligere ikke har mottatt Moderna-vaksinen, nå vil få den.

Det innebærer at flere av dem som mottok Pfizer-vaksinen som første dose, vil få Moderna som andre dose.

Det er ikke noe problem å kombinere de to vaksinene, sier Folkehelseinstituttet.

– Det går helt fint å kombinere de to vaksinene til første og andre dose. Vaksinene er utviklet etter samme metode og er svært gode vaksiner i forhold til både effekt og sikkerhet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Å kombinere vaksinene medfører heller ingen større risiko for alvorlige bivirkninger enn å få vaksine fra samme produsent, opplyser FHI.

GOD BESKYTTELSE: Å bli vaksinert med to ulike vaksiner gir god beskyttelse, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ingen betydning

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo deler instituttets vurdering av å kombinere vaksinene.

– Det er minst like god effekt å kombinere vaksinene som å få to doser Moderna eller to doser Pfizer, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Hun sier at mRNA-vaksinene er «ekstremt like» og har «svært lik effekt». Det som skiller dem, har i praksis veldig liten betydning, sier hun.

– Av det jeg har sett av forskning, så er vaksinene så like at forskjellene er neglisjerbare. Små forskjeller vil ikke utgjøre en signifikant biologisk forskjell. Det spiller dermed liten forskjell hvilken vaksine du får som andre dose, sier Grødeland.

Selv venter Grødeland på sin andre dose, og for henne er det «knekkende likegyldig» om hun får Moderna eller Pfizer som andre dose.

Hun påpeker at det er viktigere å få den økte beskyttelsen som kommer etter to vaksineringer, og helst så raskt som mulig.

IKKE OVERSIKT: Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier at de ikke har oversikt over hvor mange som har fått vaksine fra to ulike vaksineprodusenter. Foto: Lise Åserud / NTB

Viktig å få to doser

Tidligere i sommer opplevde Oslo kommune flere avbestillinger fordi flere personer ikke ville ha Moderna-vaksinen, også i Bergen forlot folk vaksinelokalet da de fikk høre at de skulle få Moderna.

– Det er fryktelig synd, sier Grødeland.

Oslo kommune opplyser til TV 2 at det ser ut til at avbestillingene som følge av vaksinetype ikke har vært så store.

– Vi har fått noen tilbakemeldinger fra bydelene om personer som ikke vil la seg kryssvaksinere, men foreløpig har det vært i liten skala, sier leder Miert Skjoldborg Lindboe for vaksineprogrammet i Oslo i en e-post til TV 2.

Han sier de ikke vet hvor mange i Oslo som er kryssvaksinert.

Ifølge Legemiddelverket kan det virke som at noen flere personer har fått de vanlige bivirkningene av Moderna enn Pfizer.

Grødeland sier at selv om flere kan ha fått de vanlige bivirkningene, er også her forskjellene så små at det ikke utgjør noen stor forskjell mellom vaksinene.

I og med at vi er i ferd med å gjenåpne samfunnet i stor grad, er det viktig at så mange som mulig av den voksne befolkningen er vaksinert med to doser, understreker Grødeland.

Minst like god

Også FHI påpeker at Moderna-vaksinen er minst like god som Pfizer-vaksinen.

De påpeker også at i noen rapporter har Moderna-vaksinen vist enda større beskyttelse mot deltavarianten enn andre koronavaksiner.

Ved kombinasjon av to ulike mRNA-vaksiner anbefaler FHI et minimumsintervall på 4 uker mellom dosene.

Kombinasjon av ulike koronavaksiner anbefales av det europeiske smittevernbyrået (ECDC) når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig. Land som blant annet Canada og Storbritannia kombinerer som Norge også forskjellige koronavaksiner.

Det foreligger ikke resultater enda fra studier som tester kombinasjon av mRNA-vaksinene, men studier av kombinasjon av virusvektorvaksine (som AstraZeneca-vaksinen) med mRNA-vaksine, har gitt gode resultater, ifølge FHI.

– Det er stor sannsynlighet for at det samme vil gjelde for kombinasjon av mRNA-vaksinene, og vi har ingen kunnskap som skulle tilsi at det er noen problemer med en slik kombinasjon, sa Bukholm i FHI i slutten av juli.