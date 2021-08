Her blir Tinna (33) og Kasper (33) historiske

– Det var veldig fint. Det var akkurat slik vi hadde sett det for oss, sier det nygifte paret Tinna Frentz (33) og Kasper Sørensen (33) fornøyd til TV 2.

Lørdag skrev danskene historie da de ble det første paret som giftet seg på Trolltunga, et populært turmål over Ringedalsvatnet i Ullensvang kommune i Vestland.

– Ingen vet at vi er her. Bare venninnen min som lagde kjolen, sier Tinna.

Paret besøkte Trolltunga for første gang i 2016. Lørdag gikk de den 10 kilometer lange turen på nytt, denne gang med hvit kjole og blå dress i sekken.

I SEKKEN: Brudens kjole og brudgommens dress lå i sekken på vei opp til Trolltunga, en tur på 10 kilometer. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Utradisjonelt valg

– Vi er ikke så tradisjonelle, så et kirkebryllup eller et rådhus er ikke noe for oss, sier Tinna og fortsetter:

– Vi snakket om at hvis vi noen gang skulle gifte oss, skulle det være på et sted som avspeiler oss, vi elsker eventyr, natur og nye steder. På gøy sa Kasper at da må jo Trolltunga være stedet for oss.

SKIFTER: Her gjør Tinna og Kasper seg klare til å bli rette ektefolk. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Planleggingen startet de i 2019. Da tok paret kontakt med turselskapet Trolltunga Activ. På grunn av pandemien ble det ett års forsinkelser i planene, men denne lørdagen ble det altså endelig klaff.

NYGIFT: Det danske paret sier at bryllupet ble slik de så for seg. Været har vært skiftende, med både sol og regn. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Ikke alene

Tinna og Kasper var imidlertid ikke det eneste paret som giftet seg på fjellformasjonen 1180 meter over havet lørdag.

Hele tre andre par trosset værmeldingene og tok turen opp til Trolltunga lørdag, med samme formål.

EKTEFOLK: Fire par giftet seg på Trolltunga lørdag. Fra høyre: Tinna Bundgaard Frentz og Kasper Sørensen, Katarina Karlsson og Fredrik Gustavsson, Lise Sydnes Børdal og Njål-Stian Børdal, Ina Kulsveen og Kjetil Skjærbæk. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Etter 10 kilometers gåtur var de framme på toppen, hvor ordføreren i Ullensvang ventet på å utføre seremoniene.

Til tonene av bryllupsmarsjen, fremført på hardingfele, gikk ett og ett brudepar ut på spissen av Trolltunga. Der, på et bergutspring 750 meter over Ringedalsvatnet, ble de erklært for rette ektefolk å være.

Med pomp og prakt ble det duket for fest i ekte hardingstil. De nygifte skålte med hardangersider i glassene, og fikk servert ekte hardangermat til middag.

BRYLLUP: Ordfører Roald Aga Haug (Ap) i Ullensvang synes det var stas å vie de første brudeparene. Sarah Melkeraaen sto for musikken. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Hardanger har jo litt å leve opp til når det gjelder bryllup, sier Jostein Soldal, daglig leder i Trolltunga Active.

Han er vert for det danske paret. Sammen med Ullensvang kommune, har han hatt en aktiv rolle i å planlegge begivenheten.

SPEKTAKULÆRT: Det var trolsk stemning over Ringedalsvatnet da fire par giftet seg lørdag. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Populært sted for frierier

Trolltunga har blitt et populært reisemål for både norske og utenlandske turister. De siste årene har den også blitt et populært sted for frierier.

Soldal forteller at under høysesongen kan man omtrent daglig se minst en person gå ned på kne for å fri til sin kjære.

Han tror ikke dette blir den siste brudeferden til Trolltunga.

Roald Aga Haug, ordfører i Ullensvang (Ap), syns det var stas å vie de første brudeparene.

UTRADISJONELT: Det er ikke uvanlig at folk frir på fjellformasjonen Trolltunga. For første gang lørdag er det også et sted for giftemål. Foto: Pål Schaathun

– Dette er historisk, Det var utrolig kjekt å vie det første paret som giftet seg på Trolltunga, og det er kjekt at så mange flere par ville bli med. Det blir nok ikke siste bryllupet som blir holdt her på Trolltunga, sier han.

Så nå spørs det om det ikke er blitt satt en ny standard for brudeferd i Hardanger.