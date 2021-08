Lukaku knuser alle lønnsrekorder i Chelsea

Romelu Lukaku blir den best betalte Chelsea-spilleren noensinne, og stiger rett til værs på listen over de best betalte stjernene i Premier League.

Romelu Lukaku er Chelseas nye spiss. Det bekrefter klubben i sine kanaler torsdag kveld. Han har skrevet under på en femårskontrakt.

Se hva TV 2s eksperter mener om Lukaku-returen til Premier League øverst

Ifølge The Times koster 28-åringen 97,5 millioner pund. Det tilsvarer like i underkant av 1,2 milliarder kroner, og er ny klubbrekord for Chelsea.

Chelsea har imidlertid ikke bare knust sin egen overgangsrekord for å hente Lukaku tilbake til klubben. Belgieren vil også motta en lønn som virkelig utklasser alle tidligere lønnsrekorder i klubben.

Ifølge anerkjente The Athletic vil Lukaku tjene utrolige 450.000 britiske pund i uken på Stamford Bridge, inkludert bonuser. Det tilsvarer nærmest astronomiske 5,49 millioner norske kroner etter dagens kurs, eller omlag 785.000 kroner dagen. Det gjør ham til den best betalte spilleren i Premier League for øyeblikket.

Før Lukaku vendte tilbake til Chelsea var N'Golo Kante den best betalte spilleren i troppen. Midtbanemannen mottar 290.000 pund i uken, eller rundt 3,5 millioner kroner per uke. Lukaku vil altså tjene nærmere to millioner kroner mer enn den nest best betalte spilleren i Chelsea.

De best betalte spillerne i Premier League for øyeblikket (oppgitt i britiske pund): 1. Romelu Lukaku - £450,000 per uke (inkludert bonuser) 2. Kevin de Bruyne - £385,000 per uke 3. Jack Grealish - £380,000 per uke (inkludert bonuser) 4. David De Gea - £375,000 per uke 5. Pierre-Emerick Aubameyang - £350,000 per uke 6. Raheem Sterling - £300,000 per uke 7. Paul Pogba - £270,000 per uke 8. Anthony Martial - £250,000 per uke 9. Mo Salah - £220,000 per uke 10. Ben Chilwell - £190,000 per uke 10. Virgil van Dijk - £190,000 per uke Kilde: The Daily Mail

Da er det kanskje ikke så rart at Lukaku selv var henrykt over å vende tilbake til gamleklubben igjen.

– Jeg er heldig og velsignet over å være tilbake i denne vidunderlige klubben. Det har vært en lang reise for meg. Jeg kom hit som et barn med mye å lære, nå er jeg tilbake med mye erfaring og er med moden, sa Lukaku til klubbens nettsider etter overgangen, og slo fast:

– Jeg tror denne muligheten kommer til rett tid, og forhåpentligvis kan vi ha mye suksess sammen.

Belgieren kom til London-klubben fra Inter. TV 2s fotballekspert har stor tro på overgangen.

– Det er nesten ikke en brikke som kunne passet bedre i et lag enn det Lukaku gjør i dette Chelsea-laget, mente Erik Thorstvedt.

Den belgiske spissen vender tilbake til klubben han var i fra 2011 til 2014. I returen har han altså sikret seg et kraftig lønnshopp.

Lukaku har scoret til sammen 113 Premier League-mål for henholdsvis West Bromwich, Everton og Manchester United tidligere i karrieren.