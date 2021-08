Klopp om Uniteds pengebruk: – Jeg vet ikke hvordan de gjør det

Se Norwich - Liverpool på TV 2 Sport Premium 1 og TV 2 Play lørdag fra klokken 18.00

Dagen før Liverpool serieåpner mot nyopprykkede Norwich møtte Jürgen Klopp pressen.

Etter å ha sett Lionel Messi signerte for PSG og motta gigantlønn, og Manchester City kjøpe Jack Grealish for 1,2 milliarder, og Chelsea Romelu Lukaku for samme sum, kunne han ikke dy seg. I tillegg har Manchester United brukt 900 millioner kroner på Jadon Sancho og drøye 450 millioner norske kroner, inkludert klausuler, for å sikre seg Raphaël Varane.

– Jeg er ikke overrasket over hva de andre lagene har brukt, fordi disse klubbene er ikke avhengig av noen ting. Vi vet alle hvordan situasjonen er i Chelsea , City, PSG. Hvordan situasjonen er i Manchester United, vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan de gjør det, sa Klopp om den enorme pengebruken til de største klubbene i Europa.

– Vi har vår måte å gjøre det på, og det har vært det samme siden jeg kom hit. Vi kan bruke penger, og vi får lov til å bruke de pengene vi tjener. Det har vi alltid gjort, påpekte han, ifølge BBC.

Klopp gjorde det klart at Liverpool ikke er i nærheten av å bruke like mye penger som de største klubbene på stjernesigneringer.

– Dette året brukte vi penger før vi hadde det tjent det inn med Ibrahim Konate. For etter forrige sesong ble det klart at vi ikke kunne ta noen risiko slik situasjonen er. Slik er det nå, mente han.

Klopp antyder at de største klubbene alltid klarer å finne de midlene som trengs for å sikre seg sine førstevalg på overgangsmarkedet.

– Jeg er aldri overrasket over de finansielle musklene til City, Chelsea eller United. Jeg har vært i dette landet lenge nok til å vite at de alltid finner sine løsninger for å gjennomføre disse tingene. For oss, så gjør vi det på vår måte. Vi holder laget sammen, og det er like viktig. Men jeg vet det ikke er like spennende som å hente nye spillere, konstaterte han.

Mens flere av konkurrentene har styrket sine spillerstaller kraftig, har Klopp forholdt seg rolig på overgangsmarkedet, foruten signeringen av Ibrahima Konaté.

– Folk tenker at så lenge vi ikke signerer spillere, så jobber vi ikke. Det er ikke tilfellet. Vi tenker hele tiden både kortsiktig og langsiktig. Hvordan vil laget se ut neste sesong, hva kan vi gjøre? Jeg vet det ikke er spennende, men om du er en ekte Liverpool-supporter så er du henrykt over det vi har gjort de siste ukene. Allisons nye kontrakt, det samme med Trent Alexander-Arnold, Fabinho og Virgil Van Dijk. Andre vil følge etter, og det er strålende, oppsummerte tyskeren.

Tror på suksess

Klopp har tro på en suksessrik sesong for Liverpool.

– Vi spiller for våre supportere og for å oppnå våre mål og drømmer. Vi kommer til å møte et lag som er desperate etter å få en god start, akkurat som oss, sa Klopp om serieåpningen.

– Etter en vanskelig sesong i fjor, gleder vi oss til det som forhåpentligvis blir en meget bra sesong for oss, sa Klopp om den kommende sesongen.

Der sier han ambisjonen er å kjempe i den ypperste toppen.

– Det vil bli en enorm kamp om tittelen. I tillegg til Manchester United, Manchester City og Chelsea, er Arsenal, Leicester og Tottenham ikke blitt dårligere. Det vil bli en veldig spennende sesong, sa treneren.

Tidligere på dagen bekreftet klubben at Virgil van Dijk har skrevet under på en nye fireårskontrakt med Liverpool.

– Det er fantastiske nyheter. Vi er glade for at han trives. Tenk deg hvis vi måtte kjøpe ham fra noen andre nå! Heldigvis er det enklere å forlenge hans kontrakt, sa Klopp.

Midtstoppergiganten var skadet gjennom store deler av fjorårssesongen, og er ventet å gjøre et svært kjærkomment comeback under serieåpningen.

På pressekonferansen bekreftet han at alle spillerne er tilgjengelige til kampen, med unntak av Curtis Jones og Andrew Robbertson.

Skadeplaget motstander

Lørdagens motstander spiller sin første kamp etter tilbakekomsten til Premier League. Før det har de gule og grønne mistet si nstjernespiller Emiliano Buendia til Aston Villa.

I tillegg kan laget - som hadde en sesongoppkjøring preget av koronasmitte, er så mange som ni spillere usikre til Liverpool-kampen.

Mirror melder nemlig at Sam Byram, Todd Cantwell, Onel Hernandez, Milot Rashica, Lukas Rupp, Grant Hanley, Jordan Hugill, Przemyslaw Placheta og Bali Mumba aller er usikre til kampen av ulike årsaker.

Klopp sier han forventer hundre prosent innsats av sine spillere i kampen.

– Vi ønsker å spille de tellende kampene. De begynner nå og det er veldig spennende!

