Skogbrannene i Hellas er under kontroll

Brannvesenet i Hellas opplyser at de endelig har kontroll over skogbrannene som har herjet i landet.

Over en million mål med skog og jordbruksland har blitt tatt av skogbrann i løpet av de to siste ukene i Hellas.

EUs organ for overvåking av skogbranner (Effis) sier det er den verste runden med skogbranner siden 2007.

Fredag morgen opplyser brannvesenet i Hellas at de endelig har skogbrannene under kontroll.

Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis har beskrevet de 586 brannene som har herjet i flere regioner i landet, som en «naturkatastrofe av eksepsjonelt omfang».

Torsdag sa han at brannene er den største økologiske krisen i landet på flere tiår, og han pekte på én årsak: Klimaendringene.

– Klimakrisen er her, og den forteller oss at alt må endres, sa Mitsotakis og viste til at det også har vært eksepsjonelt store branner i Tyrkia, Italia og Algerie i år.

Ifølge statsministeren har 150 hjem gått tapt i Atens nærområder den siste uken. Opptellingen av nedbrente hus på øya Evvia nord for Aten pågår fortsatt.



Halvparten av det nedbrente arealet er på Evvia, men også andre områder av landet er hardt rammet, deriblant Peloponnes sørvest for Aten.