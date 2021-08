Å ha gode dekk er viktig for alle som ferdes på veiene, både personbiler og tyngre kjøretøy. Men dessverre er det noen som utsetter både seg selv og andre for fare ved å kjøre rundt på uforsvarlig dårlige dekk.

Det får kontrollørene til Statens vegvesen ganske ofte erfare, og igjen da de denne uken hadde kontroll ved Støkken kontrollstasjon, på E6 i Ås sør før Oslo.

Her vinket de nemlig inn et vogntog fra Estland, der mye ikke var i orden.

Det var lokalavisen Østlandets Blad som først fortalte om hendelsen.

Gikk grundigere til verks

– Det første vi oppdaget etter at vi hadde stanset vogntoget, var at korden stakk ut på tre av hjulene, Det i seg selv er alvorlig nok. Dekkene kunne eksplodert i fart på veien og skapt en alvorlig ulykke, forteller Daniel Hals fra utekontrollen i Statens vegvesen, til Østlandets Blad.

Dermed gikk kontrollørene grundigere til verks. De oppdaget snart at ett av berørte dekkene var så godt som blankpolert. De oppdaget også oljelekkasje, i tillegg til et annet og illeluktende problem som dessverre gjelder mange vogntog i sommervarmen: Den rant fiskeslo fra lasten.

Daniel Hals og kontrollørene til Statens vegvesen fant litt av hvert som ikke var i orden på vogntoget fra Estland. Men sjåføren trosset bruksforbudet og kjørte bare avgårde fra kontrollen. Foto: Statens vegvesen.

Fikk bruksforbud

Det var også dårlige bremser på hengeren. Og etter at ekvipasjen var veid, viste deg seg at det var overlast på en av akslingene. Dette forsøkte sjåføren å manipulere ved å fordele vekten over til en annen aksel, men den manøvren gikk ikke kontrollørene hus forbi.

Det endte med et overlastgebyr på 18.700 kroner, pluss gebyr for dårlig dekk. Vogntoget fikk bruksforbud, inntil de dårlige dekkene var skiftet ut.

Da skjedde noe som det heldigvis er sjelden kontrollørene opplever:

Må ha trodd han var alene

– Etter at kontrollen er ferdig og jeg sitter inne i bua for å gjøre unna alt av skrivearbeid, liker jeg å ha det mørkt på kontoret. Jeg ser ting bedre da. Sjåføren må ha trodd at han plutselig var alene på plassen og valgte å stikke av uten å skifte ut de tre defekte dekkene på vogntoget sitt som han var pålagt for å få opphevet bruksforbudet, forteller forteller Daniel Hals til Østlandets Blad.

Dermed ble både politiet og tolletaten varslet. Og sjåføren har også blitt anmeldt til politiet fordi han brøt bruksforbudet.

