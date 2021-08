– Jeg kom som en raring med skotsk aksent

Fra kl. 20.00: Se Brentford-Arsenal på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

Ikke siden 1947 har Brentford spilt en kamp i øverste divisjon. Fredag kveld er den 74 år lange ventetiden over når «The Bees» tar imot Arsenal på Brentford Community Stadium foran drøye 17 000 tilskuere.

Og kanskje, midt i begivenhetenes sentrum, en 23 år gammel gutt fra Rælingen.

– Å spille i Premier League er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg har tilbrakt i ballbingen på Rud skole og drømt om det, men det er mange. Det blir dritkult. Jeg går på banen uten respekt, og jeg spiller på et lag som er meget bra. Jeg er klar, varsler Kristoffer Vassbakk Ajer.

Han og kjæresten Marte Köpp har funnet seg en leilighet i Notting Hill i London, en halvtimes kjøring fra treningsfeltet.

– Det skjer enormt mye rundt her vi har flyttet, så det har vært en stor forandring. Men det virker veldig, veldig bra, sier han.

Bort med sigaren

Fem år i Glasgow og Skottland – kun avbrutt av et halvårig utlån til Kilmarnock i 2017 – har resultert i fire seriemesterskap, fire cuptitler og fire ligacuptitler. Men som landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland sier i et intervju med TV 2 denne uka:

– I Skottland spilte han for mange kamper med sigaren ute.

Slik blir det ikke i Brentford. Nå skal Vassbakk Ajer få bryne seg på verdensklassemotstand på månedlig basis, og det starter fredag kveld mot stjernenavn som Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette.

– Når du sier de navnene, sitter jeg med et smil om munnen, sier 23-åringen.

– I mitt hode er det en helt perfekt overgang. Jeg spiller for en klubb som er i verdens beste liga, vil få masse defensive utfordringer, og muligheten til å by på meg selv med ball. For min utvikling og med tanke på å bli en bedre fotballspiller, er dette helt ideelt. Denne ligaen er i hvert fall god nok, sier han med glimt i øyet.

Brentford er i særklasse den Premier League-klubben med flest innslag av skandinaver. Foruten Vassbakk Ajer, er det seks spillere fra Danmark, én fra Sverige i tillegg til at manager Thomas Frank og flere fra støtteapparatet også er danske.

– Det er en veldig fin miks med den skandinaviske kulturen, mange fine engelskmann og spillere fra andre nasjoner. Jeg synes det er en fantastisk spillergruppe, ekstremt ærlig og hardtarbeidende, som balanseres med mye humor og sjarm, lyder dommen fra Vassbakk Ajer.

– Hvordan har de første ukene i ny klubb vært?

– Veldig gøy. Dette er en klubb som satser utrolig mye på unge spillere. Det er ikke tilfeldig at de har kommet seg opp i Premier League, jeg fikk umiddelbart inntrykk av at dette er en ekstremt seriøs gjeng. Dette er en gjeng som absolutt vil angripe Premier League. Jeg går på trening hver dag med et smil om munnen og koser meg ekstremt mye, selv om jeg kom inn som en raring fra Glasgow med skotsk aksent.

– Jeg hadde noen uttrykk vi sier i Glasgow, som de ikke sier i England. For eksempel når jeg sier «wee», så sier de «small» her. Det er tatt tak i, flirer han.

Byttet plass på banen

Brentford spiller med en trebackslinje, der manager Frank varierer mellom 3-5-2 og 3-4-3.

Vassbakk Ajer har så langt spilt som den høyre av de tre midtstopperne. I mange kamper vil han nok da ha svenske Pontus Jansson ved siden av seg, med Ethan Pinnock som den venstre midtstopperen. Sistnevnte er også blant spillerne som har imponert nordmannen i sommer.

– Han har imponert meg voldsomt! Trebackslinjen passer meg bra. Etter fem år som venstre midtstopper får jeg spilt til høyre også. Det gjør det enklere å ta med seg ball forbi ledd, sier han.

– Hva kommer til å kjennetegne Brentford i Premier League?

– Vi er et veldig offensivt lag som vil ha ballen og presse motstanderen når vi ikke har den. Vi er ikke her for å fylle opp antall lag i Premier League.

