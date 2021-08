Fotballryktene: – Liverpool ønsker seg dette stortalentet

Manchester City forbereder seg til å betale 1,6 milliarder kroner for Harry Kane, skriver Guardian.

The Telegraph skriver at Kane selv håper hans fremtid blir avklart neste uke, etter at Tottenham har serieåpnet mot nettopp Manchester City.

Liverpool er ifølge nederlandske Voetbal24 interessert i Rennes' Jeremy Doku. 19-åringen vil trolig koste Liverpool omkring 500 millioner kroner.



Philippe Coutinho har blitt koblet til en retur til Liverpool fra Barcelona. Liverpool Echo skriver at flere Premier League-klubber, deriblant Everton, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham og Leicester City er aktuelle som Barcelona-spillerens neste klubb.

Jurgen Klopp har imidlertid uttalt at klubben ikke kommer til å gjøre flere signeringer, skriver Mail.



Både Real Madrid og Paris Saint-Germain følger Antonio Rüdigers situasjon i Chelsea tett. Tyskerens kontrakt med London-laget går ut til sommeren, skriver Sky Sport.

Tottenham kan komme til å forsøke å hente Villarreals forsvarer Pau Torres, skriver Express.

Crystal Palace kjemper mot Leeds United i kampen om å hente Huddersfields Lewis O'Brien, melder Football Insider.

Southampton-sjef Ralph Hasenhuttl er fast bestemt på å beholde James Ward-Prowse, som er ønsket av Aston Villa og Tottenham, ifølge Football London.

Manchester United er villige til å låne ut Amad Diallo denne sommeren, skriver Manchester Evening News.

Juventus håper å snart lande signeringen av Sassulos og Italias midtbanespiller Manuel Locatelli, som også har vært koblet til Arsenal, skriver Goal.

West Ham har fått avslått et bud på Rennes Nayef Aguered, skriver Football Insider.

Diego Costa skal etter sigende fortsette karrieren sin i Brasilianske Atletico Mineiro. 32-åringen har ikke spilt fotball siden han forlot Atletico Madrid i desember, melder Goal.