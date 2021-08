Alle ansatte i barnehager og skoler skal nå ha fått tilbud om første dose, og 89 prosent har tatt vaksinen, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Nye FHI-tall viser at antallet som har fått andre dose, har økt fra 27 prosent forrige uke til 38 prosent denne uken. Men fremdeles er mer enn seks av ti lærere ikke fullvaksinert.

– Det er viktig at alle barn og ansatte i skoler og barnehager får en så trygg og normal hverdag som mulig. Derfor har vi sagt at kommunene kunne velge å prioritere ansatte i barnehage og skole hvis mulig. Dette gjelder både første og andre dose. Heldigvis ser vi at mange kommuner har gjort dette, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Mens 38 prosent av de ansatte i skoler og barnehager har fått andre vaksinedose, er det samme tallet for befolkningen 40,2 prosent.



Når det gjelder første vaksinedose, er det 84 prosent som har fått første vaksinedose i den øvrige voksne befolkningen, ifølge departementet.