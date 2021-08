Taliban har inntatt Afghanistans nest største by Kandahar

Taliban har tatt kontroll over storbyen Kandahar. Tidligere torsdag falt også Herat, landets tredje største by.

Kilder, som vil være anonyme fordi byens fall ennå ikke er erkjent av regjeringen, sier til nyhetsbyrået AP at Kandahar falt torsdag kveld, og at de lokale styresmaktene greide å rømme byen med sitt følge og unnslippe med fly fra flyplassen.

Kandahar, som er hovedstad i provinsen med samme navn, var tidligere Taliban-bevegelsens hovedsete. Taliban hevder at de har tatt over byen, og en innbygger i byen forteller til AFP at regjeringsstyrkene ser ut til å ha trukket seg tilbake til et militæranlegg utenfor byen. En høytstående sikkerhetskilde bekrefter til nyhetsbyrået at opprørsgruppen har inntatt byen.

– Kandahar er fullstendig erobret, tvitrer en Taliban-talsmann.

Flere store byer har falt

Taliban har erobret store områder siden USA og Nato begynte tilbaketrekningen i mai og kontrollerer nå hovedstedene i 16 av landets 34 provinser.

Flere andre provinshovedsteder er beleiret og under angrep, blant dem Mazar-e-Sharif nord i landet

Opprørsgruppen har tatt kontroll over storbyen Lashkar Gah sør i Afghanistan. Torsdag falt også byen Herat. Den tredje største byen i Afghanistan, som ligger vest i landet.

– Vi måtte forlate byen for å unngå mer ødeleggelse, sier talsmannen for sikkerhetsstyrkene om Herat.

Flere titalls kjøretøy, våpen og ammunisjon ble overtatt av Taliban, ifølge talsmannen.

En AFP-journalist i byen sa tidligere at Taliban ikke møtte noe motstand, mens en talsmann for opprørsgruppen skriver på Twitter at «fienden flyktet». Han filmet Talibans flagg over politihovedkvarteret.

Lynrask offensiv

Tidligere torsdag bekreftet innenriksdepartementet at Ghazni, som ligger strategisk til ved hovedveien mellom Kabul og Kandahar, 15 mil sør for Kabul, var falt. Og senere ble det meldt at Qale-e Naw, hovedstad i Badghis-provinsen i nordvest, er falt.

Erobringen av Ghazni regnes som en av de viktigste i offensiven til Taliban, som startet da USA og Nato innledet tilbaketrekningen i mai.

Taliban har nå fått kontroll over nesten hele Vest-Afghanistan, dager etter at de gjorde ferdig erobringen av den nordøstlige delen av landet.

Den siste vurderingen fra amerikansk etterretning er at Kabul kan havne under press fra opprørerne innen 30 dager. Dersom dagens utvikling fortsetter, kan Taliban ha full kontroll over Afghanistan innen få måneder, mener amerikanerne.

Fakta om Talibans framrykking * USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. * Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker. * I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan. * Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur. * Taliban har i august tatt kontroll over elleve provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni og Herat i Herat, som er landets tredje største by. * Opprørerne har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand og Mazar-e-Sharif i Balkh. * I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. Kilde: NTB

Rykker fram

Krigen i Afghanistan er kraftig trappet opp siden mai, da USA og Nato begynte å trekke sine siste styrker ut etter 20 år med okkupasjon. Titusenvis er drevet på flukt, og kampene krever stadig flere sivile liv.

Torsdag ble det også klart at opprørerne har erobret politihovedkvarteret i provinshovedstaden Lashkar Gah i Helmand sør i landet.

Regjeringsstyrkene er omringet, men håper fortsatt å beholde kontrollen over Lashkar Gah.

Samtidig meldes det om nye flyangrep en rekke steder gjennom natten. Afghanistans flyvåpen har begrenset kapasitet, så USA antas å ha utført flere runder med angrep til støtte for regjeringsstyrkene.

Tusenvis flykter

Tusenvis av afghanske barn bor på gata i Kabul etter å ha flyktet til hovedstaden fra Talibans offensiv, ifølge Redd Barna.

Organisasjonen anslår at det er 72.000 barn blant de mange internt fordrevne som har ankommet Kabul de siste dagene.

Mange av dem bor under presenninger på gata.

– Dette er en humanitær katastrofe som utspiller seg foran verdens øyne, sier Redd Barnas landdirektør, Christopher Nyamandi, ifølge en pressemelding.

Evakuerer ambassader

Torsdag kveld meldte flere store nasjoner at de sender militære styrker til Afghanistan for å evakuere ansatte ved sine ambassader i landet.

Ifølge Reuters planlegger USA å sende 3000 soldater for å hente en betydelig mengde av ansatte ved ambassaden hjem.

– Vi har evaluert sikkerhetssituasjonen hver dag for å finne ut hvordan vi best kan holde de som tjener ved ambassaden trygge, sier en talsmann.

AP får opplyst at Canada vil sende spesialstyrker for å hjelpe til med evakueringen av landets ambassade. Også Storbritannia skal sende et hundretalls soldater til Afghanistan for å evakuere ansatte ved ambassaden, skriver Reuters.

Norge avventer foreløpig å evakuere ansatte ved den norske ambassaden.