TMZ: Faren til Britney Spears avslutter vergemålet

Ifølge underholdningsnettstedet TMZ så har Britney Spears' far, Jamie Spears, besluttet at han ikke lenger skal være datterens verge.

Faren har kontrollert datterens eiendommer, penger og karriere i over 13 år, men har nå ifølge TMZ sagt seg enig i å avslutte vergemålet.

Nettstedet skriver at de har fått tilgang til rettsdokumenter hvor farens advokat skriver at «det ikke finnes grunnlag» for at Jamie Spears skal avslutte vergemålet, men at faren mener at det ikke vil være i «datterens interesser» å ha en pågående offentlig konflikt med seg selv.

Ifølge rettsdokumentene vil faren dermed jobbe med Britney Spears' advokater om å finne en ny verge.

– Selv om hans formelle tittel er herr Spears, så vil han alltid være frøken Spears' far. Han vil elske henne uansett hva, og opptre i tråd med hva som er hennes ønsker, står det videre ifølge TMZ.

Farens avgang vil ikke påvirke formynderiets kontroll over popstjerna, skriver NTB.

Anklager

De skriver videre at advokaten i rettsdokumentene hevder at Britney Spears' mor, Lynne Spears, har «spilt en liten rolle i Britney Spears' liv de siste 13 årene», i tillegg til å påstå at Britney Spears selv skal ha nektet å møte moren sin da hun var på rehabilitering i 2019.

TMZ skriver også at de har vært i kontakt med Britney Spears' advokat, Mathew Rosengart.

– Vi er fornøyde, men ikke nødvendigvis overrasket over at herr Spears og hans advokat endelig innser at han må fjernes som verge. Vi er imidlertid skuffet over deres skamfulle og forkastelige angrep mot fru Spears og andre, sier advokaten ifølge nettstedet.

Rosengart sier videre at de nå ser frem til å etterforske farens opptreden som verge videre, og at faren i mellomtiden bør avstå fra å rette «falske anklager» mot sin egen datter, og heller avslutte vergemålet umiddelbart.

13 år under vergemål

Britney Spears har levd under farens vergemål siden 2008 der han har hatt kontroll over hennes liv og økonomi.

Årsaken til vergemålet var at sangeren hadde hatt flere innleggelser på rehab i 2007, ekteskapsproblemer, flere sammenbrudd og mistet foreldreretten til sine to sønner som hun har sammen med Kevin Federline.

Det mest kjente øyeblikket fra 2007, som gikk verden rundt, var da sangeren valgte å barbere av seg alt håret og angrep en paparazzi med en paraply.

Etter hvert var det flere fans som undret seg over om vergemålet til popartisten var for strengt og hashtagen #FreeBritney ble opprettet.

Forklarte seg

Tvisten om vergemålet har også vært i retten flere ganger, og da 39 år gamle Britney Spears selv fikk forklare seg fortalte hun at vergemålet har vært krenkende for henne.

– Jeg ønsker at vergemålet blir avsluttet med en gang uten noe form for testing, og jeg vil ikke gå i terapi to ganger i uken, sa hun og fortsatte:

– Jeg er ikke glad, jeg får ikke sove. Jeg er så sint, det er sykt. Jeg er deprimert.