Varmer opp for Billie Eilish

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Marie Ulven (22), også kjent som «Girl in Red», skal varme opp for artist Billie Eilish (19) under hennes turné.

Neste år legger sanger Billie Eilish ut på verdensturné og norske Marie Ulven står på plakaten. Hun skal nemlig varme opp for «Bad Guy»-sangeren.

Ulven deler selv nyheten på sin Facebook-side der hun har postet et bilde av turné-plakaten sammen med teksten:

«SEE U IN O2 ARENAA.»

Hyllet av Billie Eilish

Hun har også tagget Billie Eilish i innlegget med flere hjerter og gråte-emojier.

Ulvens manager Ben Blackburn bekrefter til VG at «Girl in Red» skal opptre på turnéen:

– Hun skal varme opp for Billie Elish på en av hennes opptredner, nemlig The O2 Arena i London 26. juni 2022, sier Blackburn.

Ulven har tidligere opplevd å bli løftet frem av superstjernen Billie Eilish som skal ha delt at «Girl in Red» er en av hennes favoritter på Spotify.

Slo gjennom internasjonalt

HYLLES: Girl in Red, Marie Ulven, har opplevd å bli hyllet av flere internasjonale artister for musikken sin. Foto: NTB

Da Ulven slapp albumet «If I Could Make It Go Quiet» fikk hun en enorm internasjonal oppmerksomhet, og hun ble lagt merke til av andre store artister.

Blant annet artist Taylor Swift (31) hyllet Ulven på sin Instagram-profil tidligere i år.

Swift delte albumet i historiefunksjonen på Instagram og skrev teksten:

«Okay, alle sammen. Slipp alt nå og støtt, strøm og kjøp dette albumet for det er spektakulært», skrev Swift på sin Insta-story da.

Ulven har blant annet fått opptre på «The Tonight Show med Jimmy Fallon» og ble for alvor kjent da hun vant prisen «årets Urørt» i 2018 med låta «I wanna be your girlfriend».