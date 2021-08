USA og Storbritannia sender styrker til Kabul for å evakuere ambassadene

Krigen i Afghanistan er kraftig trappet opp siden mai, da USA og Nato begynte å trekke sine siste styrker ut etter 20 år med okkupasjon. Titusenvis er drevet på flukt, og kampene krever stadig flere sivile liv.

Torsdag falt Afghanistans tredje største by, Herat, til Taliban.

Ettersom landet blir stadig mer usikkert å oppholde seg, besluttet USA torsdag kveld å sende ytterligere styrker til landet for å hjelpe å evakuere personell fra ambassaden i Kabul, opplyser amerikanske myndigheter, ifølge AP.

Både luft- og bakkestyrker vil bistå i evakueringen for å sikre at personellet på ambassaden kommer seg trygt til flyplassen.

Sender 3000 soldater

Pentagon har beholdt 650 tropper i Afghanistan. Det er foreløpig ukjent hvor mange som blir sendt nå.

Nyhetsbyrået AFP melder at USA sender 3000 soldater for for å hjelpe med evakuering av amerikansk personell.

En talsperson for forsvarsdepartementet sier at USA har 4000 ansatte ved ambassaden, hvor 1400 er amerikanske statsborgere. Ambassaden kommer fremdeles til å være i drift, men i en mer begrenset kapasitet. Det skriver New York Times.

Storbritannia sender 600 tropper for å bidra med evakueringen av britiske statsborgere i Afghanistan. Det skriver Sky News.

– Jeg har godkjent utplasseringen av mer militært personell for å støtte den diplomatiske tilstedeværelsen i Kabul, hjelpe britiske statsborgere å forlate landet, og støtte relokaliseringen av tidligere afghansk personell som risikerte livene sine ved å tjenestegjøre sammen med oss, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace torsdag kveld.

Norge avventer

Flere store nasjoner, som USA og Storbritannia, melder torsdag kveld at de sender styrker ned til Afghanistan for å evakuere ansatte ved ambassadene.

Norge avventer foreløpig med å evakuere ansatte ved den norske ambassaden i Kabul, skriver Dagbladet.

– Utenriksdepartementet og ambassaden følger utviklingen av trusselbildet og sikkerhetssituasjonen løpende. Vi er beredt til å iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten for våre ansatte ved ambassaden i Kabul hvis situasjonen tilsier det, sier pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i UD til avisen.

Fakta om Talibans framrykking USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

Taliban har i august tatt kontroll over elleve provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni og Herat i Herat, som er landets tredje største by.

Opprørerne har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand og Mazar-e-Sharif i Balkh.

I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. Kilde: NTB

30 dager

Med erobringen av Herat har Taliban fått kontroll over nesten hele Vest-Afghanistan, dagen etter at de gjorde ferdig erobringen av den nordøstlige delen av landet.

Elleve hovedsteder er falt på bare en uke. Tidligere torsdag bekreftet innenriksdepartementet at Ghazni, som ligger strategisk til ved hovedveien mellom Kabul og Kandahar, 15 mil sør for Kabul, var falt.

Erobringen av Ghazni regnes som en av de viktigste i offensiven til Taliban, som startet da USA og Nato innledet tilbaketrekningen i mai.

Med Talibans raske framrykk, mener amerikanske myndigheter at Kabul kan falle innen 30 dager. Det melder The New York Times.

FORDREVET: Over 70.000 barn har ankommet Kabul de siste dagene som følge av krigen som raser i landet. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

På flukt

Redd Barna anslår at det er 72.000 barn blant de mange internt fordrevne som har ankommet Kabul de siste dagene.

Mange av dem bor på gata, under presenninger.

– Dette er en humanitær katastrofe som utspiller seg foran verdens øyne, sier Redd Barnas landdirektør Christopher Nyamandi i en pressemelding.

Han sier at familier som allerede bor i Kabul, forsøker å hjelpe de nyankomne med mat, men det er langt fra nok.

– Og flere familier ankommer for hver time som går. Vi vil snart oppleve at barn går sultne og blir underernærte innen kort tid, sier Nyamandi, som også advarer mot smitteutbrudd.

– Folk drikker vann fra skitne beholdere. Omgivelsene er uhygieniske. Vi er et skritt unna et sykdomsutbrudd.

Han ber verden hjelpe den afghanske befolkningen.