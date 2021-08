Botheim-show sørget for at Europa-eventyret lever videre for Glimt

Erik Botheim scoret begge målene som ga Bodø/Glimt 2-0 over Pristina i conferenceliga-kvalifiseringen. De gulkledde er en siste runde unna gruppespillet.

Bodø/Glimt-Pristina 2-0 (3-2 sammenlagt)

– Den deiligste følelsen er å score mål, sier Erik Botheim til TV 2 etter kampen.

Målet var av den vakre sorten. Etter et nydelig veggspill med Ulrik Saltnes skrudde Botheim ballen i motsatt hjørne.

– Var det ekstra deilig å score et mål som sendere dere videre i Europa?

– Det å score mål er generelt veldig deilig, sier Botheim.

Spissen sørget også for 1-0 tidligere i kampen. Glimt-spissen gikk til værs og knuste midtstopperne til Pristina i luften. Botheim skaffet også straffe da irriterte Pristina-forsvarere rev ham ned i feltet.

Dessverre for Glimts del bommet Patrick Berg på straffesparket.

Glimt kjørte til tider over laget fra Kosovo i forrige uke, men måtte reise hjem med tap i bagasjen.

– Jeg er utrolig glad for at vi er videre. Jeg var ikke veldig stresset etter forrige kamp for å være ærlig, sier Kjetil Knutsen.

Knutsen hyller Botheim

Bodø/Glimt-sjef Kjetil Knutsen var full av lovord om spissen sin etter kampen.

– Først og fremst må jeg skryte av at Botheim har kommet til Bodø med en ekstrem revansjelyst. Vi har fått ham på sporet av å jobbe med detaljer. Han kommer på trening med sult i blikket og det tar han med seg i kamper. Han er utrolig god i boksen, sier Kjetil Knutsen.

– Han jobber beinhardt hver eneste dag. Det er gøy når en så flott gutt får betalt, sier Glimt-sjefen.

Glimt møter litauiske Zalgiris i siste kamp før gruppespillet.

– Det er et hinder igjen nå. Vi må analysere dem og legge en god plan. Nå må vi få denne kampen ut av kroppen, sier Erik Botheim til TV 2.