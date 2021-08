Moldes Europa-drøm knust etter straffekonk

Molde-Trabzonspor 1-1 (3-4 på straffer)

Molde fikk en verst tenkelig start på straffesparkkonkurransen da Eirik Ulland Andersen satte sitt forsøk i tverrliggeren.

Trabzonspor fulgte opp med å sette sine straffer, før supertalentet David Fofanas forsøk ble reddet av keeper.

Håpet ble tent for Molde da Edgar Ié brente Trabzonspors fjerde straffespark.

Birk Risa fulgte opp med å sette Moldes siste, før tidligere Rosenborg-spiller Anders Trondsen satte Trabzonspors siste og sendte tyrkerne videre til play-off. Der venter et møte med José Mourinhos Roma.

JUBELSCENER: Trabzonspor-spillerne samlet seg rundt Anders Trondsen og målvakt Ugurcan Cakir idet straffesparkkonkurransen ble avgjort. Foto: Svein Ove Ekornesvåg KALD: Her setter Anders Trondsen det avgjørende straffesparket. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Comeback etter skademareritt

Trondsen fikk debutsesongen i Tyrkia spolert av en alvorlig kneskade. 26-åringen ble byttet inn i første ekstra omgang på Aker Stadion.

– Det betyr mye for meg, som har vært uten kamp på ett år, snart, sier Trondsen til VG.

– Og det er selvfølgelig litt ekstra godt å gjøre det mot Molde, fortsetter den tidligere Rosenborg-spilleren.

Over to oppgjør kjempet Molde seg tilbake hele fire ganger. Tre ganger i Tyrkia, seks og et halvt minutt på overtid på Aker Stadion. Molde-trener Erling Moe er stolt over spillernes innsats.

– Spillerne gi meg alt de kan. De fighter og står på hele veien, sier Moe på pressekonferansen etter kampen.

– Vi viser nok en gang at vi er på et rimelig bra, høyt europeisk nivå. Det er et veldig godt lag vi møter. Vi har fått kanskje tidenes tøffeste motstandere i den kvalifiseringen her, så vi visste at alt måtte klaffe. Det meste gjør det, men dessverre ikke helt inn, medgir Molde-treneren.

NEDTUR: Erling Moe er naturligvis skuffet etter tapet for Trabzonspor, men også stolt av spillernes innsats mot den tyrkiske storklubben. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Dramatisk Molde-utligning

Etter en jevnspilt første omgang, hvor begge lag hadde sine sjanser, var det Trabzonspor som fikk ballen i mål først.

Et knapt kvarter ut i andre omgang kom Edgar Ié først på et hjørnespark, og klarte å styre ballen forbi Andreas Linde i Molde-buret.

Molde presset på for utligning, men så ut til å komme til kort mot den tyrkiske storklubben. Etter flere skader la det portugisiske dommerteamet til sju minutter.

Det var akkurat nok for Molde. Seks og et halvt minutt på overtid vant Björn Bergmann Sigurdarson krigen foran Trabzonspors 16-meter, før han var noe heldig da han fikk ballen igjen og satte inn utligningen.

Da var det duket for ekstraomganger på Aker Stadion. Der hadde Molde et par skumle avslutningsforsøk. Trabzonspor så på deres side farlige ut på kontringer, men ikke nok til å unngå straffesparkkonkurranse.

PS! Det motsatte oppgjøret endte 3-3, men UEFA har fjernet bortemålsregelen foran denne sesongen.