Drapstrusler mot vergemål-dommer fra sinte Britney-fans

Fansen til artist Britney Spears (39) er ikke fornøyd med måten dommer Brenda Penny har håndtert sangerens vergemål-sak i retten.

Ulike avgjørelser Penny har tatt underveis har ikke falt i god jord hos fansen som nå har publisert flere drapstrusler rettet mot Penny i sosiale medier.

DOMMER: Dette er en tegning av dommer Brenda Penny i rettssalen under en av høringene angående vergemålet til Britney Spears. Foto: Mona Edwards

Det skriver TMZ.

– Penny må dø!

Nylig nektet Penny å fjerne 39-åringens far, Jamie Spears, fra vergemålet etter ønske fra artisten selv. Britney skal også ha bedt om en nød-høring, noe hun ikke fikk av dommer Penny.

Etter at avgjørelsene ble kjent ble det raskt opprettet en ny hashtag som florerte på nettet: #BrendaPennyIsCorrupt. På norsk betyr det at Brenda Penny er korrupt.

Sammen med hashtagen har flere fans skrevet drapstrusler mot Penny der flere ønsket henne død.

Noen skriver:

«Jeg har en følelse av at denne dommeren Brenda Penny kommer til å få en fryktelig mystisk død #freebritney.»

En annen skriver:

«Dommer Brenda Penny må dø! Noen burde undersøke den kjerringa nå!»

Politiet etterforsker

De mange uttalelsene om Penny på Internett er nå under etterforskning av politiet i Los Angeles.

Ifølge TMZ har politiet ikke sett trusler som regnes som kriminelle, men de hevder likevel å ha sett noen innlegg som er bekymringsfulle.

I tillegg til drapstrusler skal Penny også ha fått rasemessige ord slengt etter seg på nettet.

Los Angeles politiet vil derfor jobbe videre med å følge aktiviteten som dukker opp i sosiale medier i forbindelse med saken.

– Jeg er deprimert

Etter at Britney hadde et mentalt sammenbrudd med blant annet innleggelser på rehab, sammenbrudd og ekteskapsproblemer har artisten levd under et vergemål siden 2008.

VERGEMÅL: Britney Spears ønsker å fjerne sin far, Jamie Spears, fra vergemålet. Foto: AP / NTB

I den pågående saken om sangerens vergemål ønsker hun å fjerne faren som verge og oppheve selve vergemålet.

Da Britney vitnet i retten sa hun at hun ville ha livet sitt tilbake og delte flere detaljer ved vergemålet hun ikke satte pris på.

– Jeg er ikke glad, jeg får ikke sove. Jeg er så sint, det er sykt. Jeg er deprimert, sa hun under høringen.

Artisten skal også ha sagt at hun ønsket å saksøke familien sin, og at hun har et håp om å kunne få gifte seg og få flere barn. Noe hun ikke har fått lov til under vergemålet.