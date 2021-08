Elbilen tar deg ti ganger så langt – for samme pris

I Norge går elbil-salget på høygir for tiende året på rad, og for tiden utgjør batterielektriske biler omkring seks av ti nye personbiler som registreres her i landet. Lenge var Norge et særtilfelle på dette området, men nå øker salgstallene for rene elbiler med rekordfart også i andre europeiske land.

Mange viktige bilprodusenter har meldt om kraftig økt satsing på videre utvikling av elbiler i årene som kommer. Samtidig er signalene tydelige på at fossile drivlinjer snart kan være historie. Bortsett fra miljøeffekten, gir elbilen brukeren store økonomiske fordeler. Fritak for engangsavgift og moms i Norge betyr opptil hundretusener spart på selve kjøpet, men dette er bare begynnelsen.

Viktigst i det lange løp blir nok driftsøkonomien, og her er det virkelig mye å hente, viser en undersøkelse som det britiske forbrukernettstedet Uswitch har gjennomført.

Hvor kjører du lengst?

– Selv om batteriene i de fleste elbiler fortsatt ikke kan kjøre deg like langt som en tankfylling på en bensinbil, så har de den store fordelen at det er mye billigere å lade opp batteriene enn å fylle bensin. I alle større land i verden kan du kjøre mye lenger for pengene dine med en elbil enn med en bensinbil, skriver Joel Kempson i Uswitch.

Det Uswitch ville ha svar på, var hvor i verden du kunne kjøre lengst for et gitt beløp med en elbil sammenlignet med en tilsvarende modell med bensinmotor.

Selv om VW Golf har lavt bensinforbruk, klarer den ikke mer enn snaut en tiendedel av elbilens kjørelengde for samme kostnad. Foto: Frank Williksen

– Nesten utrolig

– For å få gode svar på hvor langt man kan kjøre for 50 engelske pund med hver av disse to drivlinjene, valgte vi to biler av tilsvarende størrelse – en Nissan Leaf E+ og en Volkswagen Golf. Golf med full bensintank har betydelig lengre rekkevidde enn en fulladet Nissan Leaf, men så er prisene for strøm vesentlig lavere enn bensinprisene i de aktuelle landene, forklarer Kempson videre.

50 engelske pund utgjør i skrivende stund ca 650 kroner – og det er nesten utrolig hvor mye lenger man kan kjøre med elbil enn med bensinbil for denne summen, ifølge Uswitch.

Opptil 7.000 kilometer

Aller størst var forskjellen i Litauen. Her kunne VW Golf med bensinmotor kjøre 851 kilometer for 50 engelske pund – mens Nissan Leaf+ nådde hele 7.136 kilometer for det samme beløpet – en differanse i elbilens favør på solide 6.285 kilometer! Nesten like stor var forskjellen i landene som fulgte nærmest.

Her er forskjellene i rekkevidde for 50 engelske pund (i kilometer):

Her er forskjellene i rekkevidde - antall kilometer for 650 kroner 1. Litauen. Strøm: 7.136 km. Bensin 851 km. 2. Norge. Strøm: 6.712 km. Bensin: 629 km. 3. Sverige. Strøm: 6.518 km. Bensin: 674 km. 4. Estland . Strøm 6.582 km. Bensin: 770 km. 5. Østerrike. Strøm: 6.646 km. Bensin: 861 km. 6. Chile. Strøm: 6.646 km. Bensin: 1.009 km. 7. Latvia. Strøm: 5.947 km. Bensin: 818 km. 8. Island. Strøm: 5.557 km. Bensin: 671 km. 9. New Zealand. Strøm: 5.649 km. Bensin: 795 km. 10. Canada. Strøm: 5.511 km. Bensin: 1.050 km. 11. Finland. Strøm: 5.097 km. Bensin: 669 km. 12. Frankrike. Strøm: 4.985 km. Bensin: 700 km. 13. Sveits . Strøm: 4.985 km. Bensin: 764 km. 14. Nederland. Strøm: 4.708. Bensin: 609 km. 15. Tsjekkia. Strøm: 4.912 km. Bensin: 848 km. 16. Polen. Strøm: 4.948 km. Bensin: 914 km.

17. Costa Rica. Strøm: 4.708 km. Bensin: 1.111 km. 18. Slovakia. Strøm: 4.346 km. Bensin: 797 km. 19. Italia. Strøm: 4.035 km. Bensin: 673 km. 20. Belgia. Strøm: 4.059 km. Bensin: 736 km.

Bilene i undersøkelsen var en Nissan Leaf+ med den største batteripakken og en VW Golf 8 Life 1,0. Sammenligningen ble gjort for land der begge modeller er i salg.

Strømpriser pr. kilowatt-time (kWh) ble hentet fra World Bank og bensinpriser fra GlobalPetrolPrices.com. Ved beregning av kostnader ble det lagt til grunn en årlig kjørelengde på ca. 16.000 kilometer, ifølge Uswitch.

