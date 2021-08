Etterpørselen etter nye biler har økt kraftig i 2021, over store deler av verden. Samtidig har bilprodusenter og forhandlere slitt veldig med å klare og levere biler nok til kundene. Årsaken er mangelen på såkalte halvledere, mikrobrikkene som er helt avgjørende deler for alt fra kjørecomputer til sikkerhetsutstyr og infotainment-system.

I mange tilfeller betyr mangelen på mikrobrikker at utstyr må sløyfes – eller at ekstrautstyr blir utilgjengelig. I noen tilfeller kan mangelen på disse vitale delene stoppe produksjonen av hele modellserier.

Mikrobrikke-mangelen har vart i mange måneder allerede, og noen eksperter tror det kan ta opptil et par år før tilgangen av disse viktige delene igjen er helt normal.

370.000 biler tapt

For noen bilprodusenter har det vært nødvendig å stanse produksjonen helt i perioder. Verre enn verst ble det for de produsentene som i den første fasen av koronapandemien avbestilte store antall mikrobrikker. Det som den gang kunne se ut som et riktig grep, har nå vist seg å være en stor tabbe.

Ifølge det engelske nettstedet BuyShares er det amerikanske bilprodusenter som har fått svi hardest av mikrobrikke-mangelen. Verst ute er Ford og Chevrolet, som ifølge BuyShares hadde «mistet» totalt 370.000 biler allerede ved utgangen av mai.

Jeep Grand Cherokee er en annen modell som også er hardt rammet av mikrobrikke-mangelen.

Verst for Ford og Chevrolet

– Det er flere årsaker til den uheldige situasjonen. En fabrikkbrann i Japan reduserte produksjonskapasiteten, og grunnstøtingen til containerskipet Ever Given i Suez-kanalen forsinket leveranser kraftig. Mangel på olje til produksjon av plast som brukes i mikrobrikker har også bidratt til de store problemene bilprodusentene nå sliter med, melder BuyShares videre.

Ford alene fikk sin produksjon redusert med mer enn 230.000 biler innen utgangen av mai. Nest hardest rammet var Chevrolet, med totalt 140.800 biler, bare så vidt flere enn Jeep med 138.700 biler.

F-Serie og Jeep Cherokee

Av enkeltmodeller var det Ford F-Serie pickup som hadde den største reduksjonen i produserte biler, med Jeep Cherokee og Chevrolet Equinox på de nærmeste plassene:

Ford F-Serie 109.710

Jeep Cherokee 98.584

Chevrolet Equinox 81.833

Chevrolet Malibu 56.929

Ford Explorer 46.766

Jeep Compass 42.195

Ford Edge 37.521

Ford Escape 36.463

Også europeiske og asiatiske bilprodusenter har måtte tåle til dels betydelige produksjonskutt – og dermed lengre leveringstider til kundene. Sist ut Volvo, som i denne uken måtte stenge Torslanda-fabrikken sin inntil videre, på grunn av mangel på mikrobrikker.

