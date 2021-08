Det er ikke mange som ler av Tesla lenger. Den innovative amerikanske elbilprodusenten har mer og mindre på egen hånd snudd opp-ned på bilindustrien, og gått helt i tet på den elbil-revolusjonen som nå for alvor er i gang.

Her i landet har vi det siste tiåret hatt stadig høyere elbil-salg – og nå kommer resten av Europa etter i lange klyv. I land etter land blir det rapportert om rekordrask salgsøkning av elektriske biler.

Samtidig melder mange bilprodusenter om strategiske veivalg som betyr slutten for fossile biler om 10-15 år – og kraftig økt satsing på elbil-utviklingen. Det gir gjenlyd når en gigant som Mercedes-Benz melder inn sitt farvel til fossile drivlinjer i overskuelig fremtid!

Solid fortjeneste

En av dem som tidlig kastet seg på Tesla-bølgen, var piloten og teknologi-nerden Thomas A. Jamne fra Bergen. Han så muligheter, der de fleste andre vaklet og tvilte, og resultatet av kullsviertroen på Elon Musks tanker og visjoner har vært det som må kalles et rekordbillig bilhold de siste åtte årene.

I løpet av denne perioden har Thomas i tur og orden kjøpt seks nye Teslaer og videresolgt disse etter mellom ett og halvannet års bruk - med solid fortjeneste.

Startet Tesla-eventyret - nå kan du velge og vrake i bruktmarkedet

Tjent ca. 30.000 på hver bil

– Det har blitt et svært billig bilhold, ja, bekrefter han overfor Broom.

Bilene det gjelder var fire Model S og to Model X.

– Den jeg har tjent mest på, var en Model S P85D av 2015-modell. Etter halvannet år og 39.000 kilometer, fikk jeg 55.000 kroner mer enn jeg selv betalte da jeg kjøpte bilen.

Minst satt jeg igjen med for en S85 med bakhjulsdrift, der resultatet ble et pluss på 10.000 kroner. I gjennomsnitt for de seks bilene har jeg vel tjent rundt 30.000 kroner på hver, sier han.

Er Tesla et premiummerke?

Solgt på få dager

– Hva er hemmeligheten bak å få til noe sånt?

– Det er vel ikke så mange andre hemmeligheter enn utviklingen i priser fra produsent og valutakursendringer. Viktig er også suget etter elbiler i markedet, noe som også forplanter seg til bruktbilmarkedet. Vi har sett stigende elbil-etterspørsel i flere år, og det er ikke tvil om at det er mye lettere å selge en elbil brukt enn en konvensjonell fossil bil, fastslår Thomas A. Jamne.

– Hvor raskt har det gått å få tilslag?

– Alle bilene er blitt solgt i løpet av få dager, og de aller fleste har gått via Finn.no. Bare den siste bilen ble solgt fra min egen Facebook-side, forteller han.

Rekord: 675.000 kilometer med Tesla

Parkerte råsterke kompressorbiler

– Du har solgt alle disse bilene etter ganske kort tid. Hvorfor det?

– Noen ganger kan det handle om ønske om litt annet utstyr eller annen farge – eller det kan ha kommet spennende tekniske forbedringer, for eksempel når det gjelder effekt eller ladetid, sier bergenseren, som betegner seg selv som uforbederlig teknologi-nerd.

For tiden kjører han en Tesla Model 3, ikke versting-utgaven, men den klarer fint forbikjøringer likevel, med 0-100 km/t på 4,4 sekunder.

– Ytelsene til Tesla er jo noe av det som gjør merket så spennende. Jeg husker en runde på et Street Legal-arrangement med en av de første Model S med to motorer. Både bilen og ytelsene var lite kjent den gangen, i 2015, og det ble mange lange ansikter da denne elbilen parkerte den ene råsterke kompressormodellen etter den andre, smiler Jamne.

Han overrasket for øvrig flere med å kjøre akkurat denne bilen på sommerferie til Hellas samme året.

I 2015 vakte det oppsikt med norsk-registrert elbil på stranda i Hellas! Foto: Thomas A. Jamne

– Bare å ta rennafart

– Det var veldig langt, ja – og nesten utrolig at en elbil kunne kjøre så langt i 2015 uten store problemer med tilgang til strøm. At min Model S den gangen var den første norskregistrerte elbilen som ble sett på greske veier, er jeg ganske sikker på, fastslår han.

– Men hvordan var lademulighetene den gangen?

– Nei, det var nok litt så som så. Men når vi kom til land uten ladetilbud, var det bare å ta rennafart og feie gjennom, for å si det litt brutalt.

– De mest negative har snudd helt om

– Tesla er tingen?

– Tesla passer glimrende til nerder som meg, vi snakker jo egentlig om to typer elbiler i dag – Tesla, og alle de andre. Gapet er kjempestort i syn på merket. Noen hater Tesla, som regel uten å ha hatt en slik bil selv – mens de som har valgt merket, elsker bilene.

– Vi ser jo også at Tesla nå er anerkjent på en helt annen måte enn før. Og det morsomme er jo at noen av dem som ropte høyest og mest negativt til å begynne med, selv er blant de sterkeste tilhengerne nå, sier Jamne.

For tiden kjører Thomas A. Jamne Model 3. Foto: Tesla

Fra bilverksted til cockpit

– Den spesielle teknologifølelsen du får med en Tesla, er det vanskelig å beskrive. Det finnes nok elbiler med langt sterkere premium-preg enn Tesla, men det er heller ikke premium-markedet som har vært målet for produsenten. Og for oss nerder passer Tesla aldeles glimrende. Et unikt ladenettverk som tar oss finmasket gjennom Vest-Europa fra Nordkapp til Gibraltar er en enorm plussfaktor alene, slutter han.

Teknologi-nerden har en bakgrunn som bilmekaniker, og drev i åtte år Flesland Auto, som var det største frittstående elbilverkstedet på Vestlandet, frem til han solgte det for noen få år siden for å begynne på noe helt nytt.

Da han nærmet seg de 50, tok han nemlig like godt flygerutdannelse - og den var tross alt for krevende til å kunne drive bilverksted samtidig. Så i dag er yrkesbetegnelsen pilot, noe han ikke har angret et sekund på...

Nå får mange Tesla-eiere en bekymring

Video: Ut på tur – slik er det å bo i Teslaen