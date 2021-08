Rundt 40 migranter reddet i Den engelske kanal

Båten ble oppdaget av et fraktskip om lag 24 kilometer utenfor den franske havnebyen Calais. Skipet varslet om forliset og sendte sin egen redningsbåt til stedet. Da hadde flere allerede havnet i sjøen.

Et fransk marinefartøy, et helikopter fra det belgiske luftforsvaret og flere redningsfartøy ble satt inn i redningsaksjonen.

En person ble fløyet til Calais etter å ha blitt hentet bevisstløs opp av vannet. Han døde senere på sykehuset, skriver avisen La Voix du Nord.

Onsdag ble over 100 migranter reddet fra en rekke små båter i en like dramatisk hendelse. Så langt i år har over 10.000 migranter lagt ut på den farlige reisen for å komme seg til Storbritannia, meldte nyhetsbyrået PA i forrige uke.